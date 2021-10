Súčasná dôvera v justíciu je podľa Kolíkovej kriticky nízka. „Toto vnímanie určite ovplyvňuje aj to, či členovia Súdnej rady majú v očiach verejnosti vysoký kredit. S ohľadom na zastupovanie klientov ako obvinených pani Mišíkovou v kauzách, ktoré sú spojené s vyšetrovaním korupcie, by bolo pre dôveryhodnosť Súdnej rady, ako aj celého systému justície lepšie, keby s takýmto bremenom členovia v Súdnej rade nesedeli,“ povedala ministerka Kolíková. Dôvodom na Mišíkovej odchod by teda mali byť kauzy, v ktorých zastupuje Petra Košča a Jána Kaľavského.

Mišíková však s takým názorom nesúhlasí a slová ministerky dokonca označila za pokus o nátlak. „Fakt, že v tomto období ako advokátka zastupujem osoby v dvoch kauzách, ktoré zrejme mala na mysli, nijako nevplýva na môj zodpovedný a objektívny prístup k výkonu funkcie členky Súdnej rady a na môj objektívny prístup pri rozhodovaní o dôležitej problematike spadajúcej do kompetencie Súdnej rady," povedala, pričom Kolíkovej adresovala rázny odkaz. „Na rozdiel od pani ministerky som v súdnych sieňach na území celého Slovenska až doposiaľ absolvovala tisíce pojednávacích hodín počas mojej 47-ročnej praxe," konštatuje Mišíková s dôvetkom, že práve z toho dôvodu dôverne pozná problematiku súdov či ich súčasné problémy. Vyjadrenie označila za absolútne nekorektné. „,Kádrovať‘ moje členstvo v Súdnej rade na základe toho, koho ako advokátka zastupujem, je škandálnym spochybňovaním podstaty práva na obhajobu a zároveň to vnímam zo strany pani ministerky ako pokus o nátlak proti Súdnej rade." uzavrela.

Konkrétne vyjadrenie ministerky bližšie zhodnotil aj docent trestného práva a podpredseda SAK Ondrej Laciak. „V právnom štáte je neakceptovateľné, aby boli advokáti akokoľvek hanení, diskreditovaní alebo diskriminovaní len za to, že v súlade s etickými princípmi poskytujú právne služby, resp. za to, že zastupujú klientov v trestných či iných konaniach," povedal. „Vo vyspelých štátoch požívajú advokáti zastupujúci klientov v exponovaných kauzách naopak vysoké spoločenské uznanie. Dobrým príkladom je Nórsko. Advokát, ktorý bol ochotný poskytnúť právne služby známemu vrahovi Andersovi Breivikovi, si za svoju prácu získal také spoločenské uznanie, že sa neskôr stal politikom," konštatoval Laciak.

„V žiadnom prípade nemožno stotožňovať právne služby advokáta s trestnou činnosťou klienta, ktorého daný advokát zastupuje. Niečo také je neprípustné," rozhorčil sa advokát Martin Ribár z občianskeho združenia Za demokraciu a právny štát (ZDAPŠ). „Mimochodom, aj exminister spravodlivosti Gábor Gál bol advokátom, ktorý v minulosti zastupoval klientov v trestnom konaní, no tento fakt počas jeho ministrovania nikto nezneužíval, nedávalo by to totiž zmysel. Keď nad tým premýšľam, advokátkou bola aj samotná pani ministerka Kolíková, ale hlavne! Pani Mišíková bola v minulosti aj prokurátorkou Generálnej prokuratúry, a tak si myslím, že spochybňovať jej odborný či morálny kredit je neprípustné," uzavrel Ribár so slovami, že „kto chce psa biť, palicu si nájde".

Uznávaná právnička JUDr. Eva Mišíková. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

S otázkou, či je v poriadku diskvalifikovať advokátka z akejkoľvek funkcie iba preto, že poskytuje služby advokácie, sme sa preto opätovne obrátili na ministerku Kolíkovú. „Právo na obhajobu a rola advokáta pri zastupovaní jeho klienta je kľúčová pre prístup k spravodlivosti. Nikdy som tieto princípy nespochybňovala," vysvetlila ministerka.

