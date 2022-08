Advokátka Mišíková ukázala svoje kráľovstvo redakcii týždenníka PLUS 7 DNÍ! „Toto je oáza môjho súkromia. Snažím sa zachovať jej ráz intimity,“ povedala o útulnej oddychovej záhrade s množstvom rastlín, kam po náhlej smrti svojho manžela chodí najmä s priateľmi z mladosti.

„Poznám veľa vplyvných ľudí aj politikov, ale nikto z nich u mňa v záhrade nikdy nebol,“ prezradila Mišíková. Dodala, že ako trestná prokurátorka sa stretávala s tými najväčšími hrôzami, aj preto sa cielene obklopuje vecami, ktoré jej pomáhajú na tieto veci aspoň na chvíľu zabudnúť. „Myslím si, že aj vďaka záhrade sa mi napriek všetkému podarilo zachovať si životný optimizmus. Tu som sa presviedčala, že na svete existujú aj pekné veci,“ podotkla.

Advokátka Mišíková už hneď na začiatku svojmu mužovi povedala, že tu nechce drieť. Aj preto je záhrada vyslovene koncipovaná ako oddychová a trávi v nej všetok voľný čas od začiatku jari až do neskorej jesene. „Kedysi sme tu zvykli aj prespávať, v súčasnosti sa večer vždy zbalím, prespím doma a vraciam sa sem zase ráno,“ prezradila. FOTOGRAFIE ZÁHRADY MIŠÍKOVEJ SI POZRITE V NAŠEJ GALÉRII!

Do jej záhrady vedie chodník obklopený stromami a bujnou zeleňou, na jeho konci návštevník uvidí dlhý prízemný dom s drevenými krídlovými okenicami. Blízko vchodových dverí sú drevené lavičky a stoličky s mäkkými podložkami a vankúšmi, ktoré vytvárajú pocit vidieckej pohody a dokonalého súkromia. „Mám rada útulné prostredie. Však vidíte to množstvo sošiek, rôznych dekorácií, ktoré si tu narozkladám pre potešenie duše,“ smiala sa Mišíková a ukazovala na rôzne roztomilé keramické žabky, zajace, vodníkov či farebné hrnčeky a čajníky nainštalované v záhrade.

Pozornosť púta aj starý drevený voz, na ktorom je husto poukladaných množstvo kvetináčov, ktoré záhradu zútulňujú a navodzujú príjemnú atmosféru. „Na jar kupujem jednoročky, aby to tu hýrilo farbami a prinášalo pohodu. Trvalky nechávam prezimovať vo vnútorných priestoroch. Z ovocných stromov mi ostala len čerešňa, stará je asi ako Matuzalem. Ostatné sme postupne odstránili a nahradili parkovými stromami,“ vysvetlila Mišíková.

„Chata tu stojí od začiatku, väčšou rekonštrukciou prešla po deväťdesiatom roku. Toaleta je síce splachovacia, ale inak dnu nie je zavedená voda. Svokor plánoval potiahnuť potrubie do kuchyne, my s manželom sme od tohto nápadu upustili. Uvedomili sme si, že na náš účel je v tomto smere zbytočné investovať toľko energie,“ rozprávala Mišíková.

Súčasťou záhrady je aj bazén. Na plávanie v ňom miesto nie je, ale na osvieženie v horúčavách poslúži výborne. „Bazén nebol náš nápad. Mali ho tu už svokrovci, hoci bol podstatne menší a so štvorcovým pôdorysom. My sme ho do dnešnej podoby prerobili pred dvadsiatimi piatimi rokmi,“ vysvetlila Mišíková. „Mne s údržbou bazéna, rovnako ako dávaním ‚do pucu‘ všetko, čo sa záhrady týka, pomáhajú kamaráti a kamarátky. Všetko sú to ľudia, ktorých poznám od detstva, prípadne z mladosti. Spoločne sa stretávame v našej záhrade, keď niekto oslavuje narodeniny, ale chodia sem aj bezo mňa. Dala som im kľúče,“ dodala ďalej. FOTOGRAFIE ZÁHRADY MIŠÍKOVEJ SI POZRITE V NAŠEJ GALÉRII!

„Vždy keď sa zo záhrady vrátim domov, pristavím sa pri veľkej fotke manžela. Mám ju vyloženú na kozube. Vravím mu: Maroško, už som doma. Bola som v záhrade. Neboj sa, starám sa o ňu,“ dodala na záver bývalá prokurátorka.

Prečítajte si tiež: