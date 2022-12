Počas rokovaní o zložení vlády Matovič hovoril o zriadení akejsi protikorupčnej jednotky. Novinári mali byť „nezávislými arbitrami“, ktorí by dohliadali na čistotu verejných obstarávaní, činnosť ministerstiev či míňanie verejných zdrojov.

Fond mal mať k dispozícii cca desať miliónov eur. „Mal som to nachystané, mal som spracovaných aj koaličných partnerov,“ vyhlásil Matovič v júli 2020. „Ale potom som vyfasoval sprava, zľava, zvrchu, zdola, odzadu aj spredu od šéfov kľúčových slovenských médií, ktorí hovorili, že to je korupcia uplácanie novinárov,“ dodal s tým, že koaliční partneri po kritike odskočili a tak investigatívny fond upadol do zabudnutia.

Vládne noviny nevyšli

Podobné to bolo aj s vládnymi novinami. V programovom vyhlásení vlády sa síce píše, že kabinet „zabezpečí pravidelné informovanie občanov SR prostredníctvom doručovania bezplatných informačných novín do domácností, ktoré budú obsahovať odpočet činnosti jednotlivých ministerstiev“, tento bod však zrejme zostane nenaplnený.

Vláda už riešila niekoľko návrhov Igora Matoviča. Zdroj: tasr/Jaroslav Novák

Vládne noviny sa mali tlačiť v náklade dvoch miliónov kusov a prispievať do nich mali všetky ministerstvá, resp. ich tlačové odbory. Samotnú 32-stránkovú tlačovinu mal kompletizovať úrad vlády. „Bude to stáť, koľko to bude stáť,“ odpovedal Matovič na otázku, koľko peňazí by malo ísť zo štátnej kasy na tento nápad. Nakoniec zapadol prachom zabudnutia, keď Eduard Heger Matoviča vystriedal na premiérskom poste odkázal, že tento projekt jednoducho nepodporuje.

Blackout si splietol s lockdownom

Naozajstný strach však premiér Matovič zasial, keď začal na prelome marca a apríla 2020 hovoriť o blackoute – vypnutí krajiny. Nakoniec priznal, že sa pomýlil a na mysli mal lockdown – uzatvorenie krajiny. Pandémia naberala na sile, zatvorili sa školy, zamestnanci začínali pracovať na tzv. home officoch. Matovič chcel vtedy zaviesť niečo ako výnimočný stav. Podstatou bola vojenská disciplína a vojenské zásobovanie. Hranice chcel hermeticky uzavrieť a ľudia, ktorí dochádzali za prácou, si mali vybrať, na ktorej strane hranice zostanú.

V blackoute-lockdowne videl „obrovskú šancu, že ten vírus by bol naozaj eliminovaný“. Ľudia sa mali vopred zásobiť, aby vydržali približne tri týždne zatvorení doma. Odvolával sa pritom na „viacerých ekonómov“, nikto sa však verejne nepriznal, že by s Matovičom o tejto téme hovoril. Nakoniec aj tento nápad vyšumel, aby sa opäť – už ako lockdown – objavil na jeseň.

