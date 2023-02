Mnoho našincov podpísalo tlačivo, kde deklarujú, že pre výhradu vo svedomí nechcú v prípade mobilizácie bojovať so zbraňou v rukách. V Rádiu Expres o tom informoval šéf obranného rezortu Jaroslav Naď.

Generál Macko: Rusko má 4 základné podmienky kedy by použilo jadrové zbrane (máj 2022)

Z nepriaznivého stavu v spoločnosti pritom viní aj opozíciu. „Práve kvôli takým, ako je Fico, Blaha a im podobní, sa znižuje obranyschopnosť tejto krajiny, lebo ľudí strašia. Potom si takéto tlačivo podá vyše 40 000 ľudí, čo je, mimochodom, absolútne zbytočné. Lebo ak by aj teoreticky v budúcnosti nastala situácia, že by prišlo k mobilizácií, aj tak bude ten človek mobilizovaný, len nedostane zbraň do ruky, ale pôjde niekde kopať zákopy alebo do nemocníc," konštatoval Naď so slovami, že občan sa ani s týmto vyhlásením službe vlasti nevyhne. Dočasne poverený minister rovnako prízvukuje, že na Slovensku sa žiadna mobilizácia nechystá.

Šéf obrany zároveň vyzval generálneho prokurátora, aby zvážil, či nie je predseda strany Smer-SD, Robert Fico (58) svojimi výrokmi zodpovedný zo šírenia poplašnej správy. Ako informoval portál Aktuality, minulý rok odmietalo za vlasť bojovať len 1 500 mužov, v predchádzajúcich rokoch to boli stovky. Hlavným dôvodom nárastu „vyhlásení o odopretí výkonu mimoriadnej služby" je nepochybne predovšetkým strach z vojny u nášho východného suseda. No podľa odborníkov môžu nemalú rolu zohrávať aj šíriace sa dezinformácie či vyhlásenia niektorých politických strán.

Jaroslav Naď - minister obrany Zdroj: Martin Baumann

„Neviem, či sa tým zmenší obranyschopnosť Slovenska, čerta by som zatiaľ na stenu nemaľoval, no v každom prípade Smer používa strach ako pracovnú metódu na mobilizáciu svojich voličov. Strach sa totiž už v staroveku považoval za dôležitý faktor sociálneho konania. Vie to každý populista a dobre to vedia aj Fico s Blahom," hovorí politológ Radoslav Štefančík.

„V prípade vyhlásenia vojnového stavu by mohli byť tí, ktorí dokument podpísali, určení na verejné práce, no neslúžili by so zbraňou," zhrnul problematiku generál Pavel Macko, ktorý veľký počet podaných výziev označil za hanbu. „A je to aj výsledok systematického pôsobenia cudzích spravodajských služieb a niektorých domácich politikov proti bezpečnosti a obrane Slovenskej republiky," vyhlásil.

generál Pavel Macko Zdroj: Martin Domok

Prípadná mobilizácia slovenských mužov podľa generála nateraz nepripadá do úvahy. „Sme súčasťou NATO. V zmysle príslušných ústavných zákonov je mobilizáciu možné vyhlásiť iba v prípade vojnového stavu alebo vojny. A zatiaľ Slovensku nič také nehrozí," myslí si Macko, ktorý prízvukuje, že predstavujeme silný blok s „dostatočnou odstrašujúcou silou". Macko tiež vysvetľuje, že ak by k podobnej situácii prišlo, občanom, ktorí nie sú vojakmi v zálohe, nehrozí bezprostredná mobilizácia. „Hrozí im len odvod, čo znamená, že by bolo komisiami posúdené, či sú spôsobilí vojenskej služby a následne by boli povolaní na vojenský výcvik. Až potom by prípadne mohli byť nasadení," uzatvára generál.