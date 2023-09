Prekvapujúci výsledok hlasovania! Z veľkej predvolebnej ankety denníka Plus JEDEN DEŇ, do ktorej sa zapojilo 24 634 respondentov, vyplynulo, že SNS na čele s Andrejom Dankom má u nich jasne zelenú, ale Sme rodina Borisa Kollára u nich až tak neboduje.

Pochopiteľne, tak ako vás, aj nás v redakcii najviac zaujímali odpovede na otázku, komu účastníci ankety dajú hlas v parlamentných voľbách 30. septembra. Poradie víťazov sa viac-menej zhoduje s rerezentatívnymi prieskumami: u našich respondentov zvíťazil Smer-SSD (23,6 %), druhý bol Hlas-SD (16,1 %) a tretie Progresívne Slovensko (14,3 %).

Vyššie percento však získala aj Slovenská národná strana (SNS) Andreja Danka. Respondenti ankety jej dali 6,5 percenta. Ak by naši hlasujúci určovali zloženie parlamentu, bola by SNS po troch víťazných stranách štvrtou, ktorá by zasadla do poslaneckých lavíc.

Andrej Danko a jeho SNS má relatívne dobré šance dostať sa do parlamentu. Zdroj: facebook.com/andrejdanko.sk

Aj keď umiestnenie SNS zase nie je až takým prekvapením. Andrej Danko k starým kolegom pribral aj viaceré známe tváre. Je to predovšetkým poslanec Tomáš Taraba, ale aj novinárka Martina Šimkovičová, europoslanec Miroslav Radačovský, publicista Karol Farkaš, poslanci Štefan a Filip Kuffovci, syn nebohého policajného prezidenta Adam Lučanský či starosta Očovej Rudolf Huliak.

A SNS stále posilňuje: dokazuje to aj vývoj jej preferencií. Strana mala v prieskumoch v máji 2023 od 3,5 do 4 percent, dnes má podľa najnovších údajov agentúry Focus 6,4 percenta.

