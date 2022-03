Vojna na Ukrajine : To najdôležitejšie z dňa 29.3.2022 ×

Moskva dovolí Ukrajine vstup do EÚ, má však podmienku. Moskva je podľa The Financial Times pripravená umožniť Ukrajine vstúpiť do EÚ, ak z toho nebude vyplývať členstvo Kyjeva vo vojenskom bloku. Podľa zdrojov denníka sa rokovalo o tom, že Ukrajina by sa vzdala úsilia o vstup do NATO výmenou za bezpečnostné záruky.