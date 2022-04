Vojna na Ukrajine : To najdôležitejšie z dňa 14.4.2022 ×

Ďalší masový hrob. Viac ako 100 tiel sa našlo v Sumskej oblasti ležiacej na severovýchode Ukrajiny po tom, ako sa odtiaľ stiahli ruskí vojaci. Oznámil gubernátor Dmytro Žyvyckyj. "Bohužiaľ, tento počet sa každým dňom zvyšuje, pretože sa nachádzajú telá so zviazanými rukami, so stopami po mučení, so strelami do hlavy - to sú hrozné veci," dodal.