„Putin by nemal strácať čas, mal by si vziať lieky, ísť do svojho bunkra a tam zhniť na smrť. Pokiaľ ide o Rusov, nechcem ich na Ukrajine vidieť," vyjadril sa senior Valentyn Didkovskij, ktorý na vlastnú päsť zaútočil na ruský konvoj. Jeho skúsenosť opísal český portál Aktuálne.

Pre vysoký vek a zdravotné komplikácie ho neprijali

Didkovskij, ktorý v roku 1979 dokončil službu v sovietskej armáde, prišiel žiť k blízkym do mesta Buča. Tam spočiatku pracoval ako taxikár a neskôr prevádzkoval obchod.

Po tom, ako Rusi pred niekoľkými mesiacmi zaútočili na Ukrajinu, chcel senior vstúpiť do ukrajinskej armády. V dôsledku vyššieho veku a prekonania mŕtvice ho však do armády neprijali.

Situáciu tak vzal do vlastných rúk a zbrane si zohnal na vlastnú päsť od neďalekých obranných síl v Irpini.

Obrovský požiar a chaos

Český portál opisuje, ako si dôchodca počkal na okoloidúci ruský konvoj a 27. februára naň zaútočil granátometom.

„Zašiel som za dom, pri plote bol zaparkovaný príves. Potichu som naň vyliezol. Okolo prešiel prvý obrnený transportér, potom pechotné vozidlo a ďalší transportér. Zrazu som zazrel nákladné auto s pohonnými hmotami a pomyslel som si, že to možno niektorých z nich zastaví. Vystrelil som teda z granátometu,“ opísal Didkovskij svoju taktiku.

Zároveň objasnil, že po zásahu granátom vznikol obrovský požiar a chaos.

V dôsledku použitia spomínanej zbrane bol však poškodený aj samotný dom seniora. S obnovou príbytku mu však pomáha syn, aj ostatní veteráni.

„Je veľmi statočný. Čo na to povedať? Som naňho hrdý,“ hovorí o seniorovi syn.