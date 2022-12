Keď túžite po exotike, tak Zanzibar je skutočne maximálna exotika. Azúrovo zafarbené more, neuveriteľné lagúny, vysoké palmy a tropická klíma. Chcete chladné mesiace stráviť v plavkách a s drinkom v ruke? Ak sem prídete v období od novembra do apríla, zažijete najhorúcejšie obdobie.

V zime je tá pravá dovolenka práve Zanzibar. Zdroj: CK SATUR

,,Teploty v tomto období sa tam pohybujú okolo 30 stupňov a teplota mora je okolo 27 stupňov. Je to ideálne obdobie. Určite odporúčam navštíviť aj hlavné mesto Stone Town, ktoré zažilo aj smutnú históriu trhu s otrokmi," hovorí riaditeľka CK SATUR Nora Fedorová. Práve v tomto meste sa narodil spevák Freddie Mercury. Miestni ľudia síce žijú na európske pomery v chudobe, ich dni sa však nesú v znamení Hakuna Matata (žiadny problém) a úsmev im neschádza z tváre.

Hlavné mesto Stone Town, ktoré zažilo aj smutnú históriu trhu s otrokmi. Zdroj: CK SATUR

Veľkou výhodou je, že za pár hodín môžete byť vo vytúženom raji. ,,Na Zanzibar sa od Silvestra až po Veľkú Noc dostanete pravidelne každý týždeň priamym letom z Bratislavy alebo z Košíc vo vybraných termínoch. Let trvá desať hodín," pokračuje Nora Fedorová.

Keď patríte medzi tých, ktorí sa pravidelne kochajú nad dokonalými fotkami dokonalých pláží, Zanzibar je presne to miesto, kde ich zažijete na vlastnej koži. ,,Zanzibar láka turistov dlhými krásnymi bielymi piesočnatými plážamis krásnymi západmi slnka, počas zimy teplým počasím a teplým morom," odporúča takúto dovolenku Nora Fedorová. Farba mora je tu doslova nepopísateľná.

Hotel Emerald Zanzibar Resort & Spa. Zdroj: CK SATUR

Voda tu vie ustúpiť aj niekoľko stoviek metrov a z lagún sa načas stanú plytšie „bazény“. Pešo tak môžete spoznávať pestrý morský svet Indického oceánu. Zážitkom je už len to, keď cestou na pláž budete prechádzať popod banánovníky, mangrovníky a kokosové palmy. A to ani zďaleka nie je všetko. Je tu viac ako 25 dokonalých pláží! ,,Ak sa chcete počas celého dňa kúpať alebo šnorchlovať, určite odporúčam sever Zanzibaru až po severo-východ, to znamená letoviská a pláže Kendwa, Nungwi až po Matemwe," radí Fedorová.

Zanzibarská pláž Nungwi. Zdroj: CK SATUR

Horúcou novinkou je päťhviezdičkový Hotel Emerald Zanzibar Resort & Spa na pláži Matemwe, ktorý otvorili len 1. decembra. Tento rok si tam môžete dokonalý luxus užiť za uvádzacie ceny, ktoré by mohli podľa odborníkov v budúcej sezóne vzrásť až o sto percent. Rezort ako jediný na Zanzibare patrí medzi The Leading Hotels of the World, teda najlepšie hotely sveta. Disponuje štyrmi reštauráciami, niekoľkými bazénmi aj atraktívnym detským klubom pre najmenších.

Horúcou novinkou je päťhviezdičkový Hotel Emerald Zanzibar Resort & Spa na pláži Matemwe, ktorý otvorili len 1. decembra. Zdroj: CK SATUR

Hotel Emerald Zanzibar Resort & Spa. Zdroj: CK SATUR

Jeho pobrežie je ohraničené oválnym útesom, ktorý bol vyhlásený za chránenú morskú oblasť a dovidíte z neho na ostrovček Mnemba, údajne patriaci podnikateľovi Billovi Gatesovi. Vstup naň je zakázaný, užiť si však môžete aspoň šnorchlovanie v jeho okolí, ktoré patrí medzi najlepšie miesta na pozorovanie podmorského života v celej Afrike.

Ostrovček Mnemba Zdroj: CK SATUR

Na svoje si prídu aj milovníci potápania. Tí skúsenejší tu môžu dokonca objavovať rôzne vraky lodí. Koralové útesy Zanzibaru patria medzi najdlhšie na svete a viditeľnosť tu dosahuje až 50 metrov. Pod hladinou mora nájdete barakudy, tresky a tuniaky. Chcete ohúriť ľudí na sociálnej sieti? Tak sa rozhodne vydajte do východnej časti ostrova, kde nájdete prírodnú lesnú rezerváciu Jozani. Nachádzajú sa tu aj veľmi priateľské opice Red Colubus, ktoré nenájdete nikde inde na svete.

Lesná rezervácia Jozani. Nachádzajú sa tu aj veľmi priateľské opice Red Colubus, ktoré nenájdete nikde inde na svete. Zdroj: CK SATUR

Pre dobrodružné povahy je tu možnosť vycestovať aj na pobrežie Afriky. Čaká na vás Tanzánia v podobe 1 alebo 2-dňového Safari v národných parkoch ako Nyerere alebo Ngorongoro.

Hotelova pláž. Zdroj: CK SATUR

Tú pravú esenciu Zanzibaru však spoznáte hlavne na miestnych trhoch – koreninovom, rybom, ale najmä večernom, ktorý je po zotmení plný miestnych ľudí. O bezpečnosť sa báť netreba. Zanzibar patrí k exotickým destináciám s nízkou kriminalitou a aj cudzinky sa tam cítia úplne komfortne počas dňa i po zotmení. Turistom navyše na ostrove slúži moderná nemocnica s kompletným vybavením, za aké by sa nemuseli hanbiť ani naše zdravotnícke zariadenia.