Program, s ktorým hnutie ide do predčasných parlamentných volieb, má štyri priority. „Domáce potraviny za férové ceny,“ predstavil prvý pilier Kollár. Jaroslav Karahuta objasňoval, že štát by mal vstúpiť do zabezpečenia domácich potravín, čím by sa mali dokonca odstrániť aj tzv. potravinové púšte. Domáci pestovatelia by mali byť zakontrahovaní na dodávanie zeleniny, ovocia či potravín. „Znížime cenu slovenských potravín,“ sľubuje s tým, že štát by mal podporovať domácu maloobchodnú sieť a potravinové a poľnohospodárske parky.

Druhým pilierom je „istota strechy nad hlavou“, štát by mal garantovať, že banky „nebudú brať byty a domy“. Ako ďalej povedal podpredseda hnutia Milan Krajniak, byty ľudí, ktorí sa dostali do problémov a nie sú schopný svoje bývanie splácať, by mal vykupovať v podstate štát. Vzniknúť by preto mala štátna bytová konsolidačná agentúra, ktorá bude spolupracovať s existujúcou Agentúrou na podporu nájomného bývania. Takto vykúpený štát by sa mal zaradiť medzi štátne nájomné byty. "Štátny rozpočet to nebude stáť nič. Iba financovanie prejde z banky na poisťovne a dôchodkové fondy, ktoré sa najviac hlásia so projektu štátne nájomného bývania," vysvetlil Krajniak.

Podľa Kollára by tak bývalý majiteľ zostal bývať v takomto byte či dome, ak by si zlepšil svoju finančnú kondíciu, môže si bývanie kúpiť späť.

Hnutie chce presadiť mikropôžičky do tisíc eur bez úrokov, tak by sa malo predchádzať najmä lichvárstvu. Záruku nad mikropôžičkami, ktoré majú riešiť akútne problémy rodín, by mal prevziať štát. „Pôžička by mala byť maximálne tisíc eur. Splátka vychádza na 21 eur mesačne,“ vysvetlil podpredseda hnutia Peter Pčolinský. Záujemca musí preukázať, že bude schopný splácať pôžičky napríklad aj potvrdením z bezplatnej dlhovej poradne. Už bývalý minister práce Milan Krajniak dodal, že tieto pôžičky by mali pomáhať pri nepredvídaných problémoch rodín, napríklad v momente, keď sa pokazí práčka. Podľa neho by sa tohto programu mali zapojiť aj súkromné banky, pretože štát by za občanov hradil úroky.

Krajniak zdôraznil, že pôžičky by sa nemali dostať do rúk špekulantov, pretože žiadosť bude posudzovať aj banka, aj dlhová poradňa. „Ten, kto zarába päť- alebo dvetisíc eur, pôžičku nedostane,“ povedal.

Štvrtým pilierom je dátová ekonomika alebo digitálna infraštruktúra, ktorá má podľa hnutia vytvoriť „budúcnosť pre deti“. Ako povedal už bývalý podpredseda vlády Štefan Hollý, ide o to, aby sa "Slovensko premenilo z montážnej dielne na vyspelú technologickú ekonomiku s vysokou pridanou hodnotou".

„Musíme zaviesť normálny systém do politiky, bez hašterenia. Musíme sa vrátiť k normálnosti,“ vyhlásil Kollár. Podľa Krajniaka pandémia a nasledujúce krízy ukázali, že štát by mal viac pomáhať občanom, čo sa pretavilo aj do programu hnutia.

Podľa Kollára pôjdu do prípadnej povolebnej spolupráce so stranami, ktoré budú ochotné akceptovať ich program, ktoré odsudzujú holokaust a Tisov režim, ale aj pohľad na zahraničnú politiku. Podľa neho strana Smer nie je budúcim partnerom hnutia Sme rodina. „So Smerom nejdem. Asi sa musím aj šiestykrát dostať do parlamentu a ukázať, že so Smerom nejdem,“ dodal razantne s tým, že bude spolupracovať so stranami, ktoré "sú normálne".

Podľa Kollára nie je ani prioritou spolupracovať so stranou SaS či SNS. "Väčšieho užitočného - nechcem povedať to slovo - prokremeľského na Slovensku asi nemáme," reagoval s irónou na možnosť spolupráce s ďalšimi stranami.



