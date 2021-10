Kde je pravda? Vyšetrovateľke Úradu inšpekčnej služby (UIS) Diane Santusovej bola ešte v júni tohto roka pozastavená činnosť dnes už obvineným šéfom úradu Petrom Sholtzom. Santusová sa dostala do povedomia zásahom voči Petrovi Petrovovi a Matejovi Zemanovi, ktorý prerušil vtedajší prezident Policajného zboru Peter Kovařík.

Návrat Santusovej do služby mal byť podmienený účasťou na detektore lži. Hoci podľa samotnej Santusovej už vyšetrenie absolvovala, minister vnútra Roman Mikulec tvrdí, že robí obštrukcie. Vyšetrovateľka tak poslala médiám stanovisko, v ktorom sa snaží situáciu vysvetliť. Ako tvrdí, po výzve z ÚIS na absolvovanie vyšetrenia na polygrafe sa tomuto úkonu nevyhýbala. "Pri prvom termíne bolo vyšetrenie ukončené z objektívnych dôvodov zo strany zamestnanca pracoviska, na ktorom sa predmetné vyšetrenie vykonávalo. Druhý termín mi bol zrušený z mne neznámych príčin, a to preukázateľne zo strany vedenia Úradu inšpekčnej služby. V čase tretieho termínu som bola, žiaľ, práceneschopná," vyjadrila sa Santusová.

Ako sama tvrdí, vyšetrenie absolvovala už 7. októbra na Národnom bezpečnostnom úrade. Vyšetrovateľka si myslí, že to, že výsledok jej vyšetrenia nebol ministrom akceptovaný, je ukážkou vytvárania nezmyselných pseudoargumentov. "A to len z dôvodu iracionálneho odmietania zmierenia sa s objektívnou realitou, a síce, že som vo všetkom hovorila pravdu a postupovala som pri svojej služobnej činnosti vždy výlučne v súlade so zákonom," píše vo svojom stanovisku Santusová.

Ministerstvo vnútra však namieta na miesta, kde obe vyšetrenia policajtka absolvovala. "Psychofyziologické overovanie pravdovravnosti vykonáva pracovisko v pôsobnosti Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru prostredníctvom osoby, ktorá absolvovala teoretický a praktický výcvik v oblasti forenznej psychofyziológie zameranej na overovanie pravdovravnosti a na túto činnosť má medzinárodne uznávaný certifikát," píše sa v stanovisku rezortu vnútra. Santusová však tvrdí, že vyšetrenie bolo realizované a vyhodnocované aj za prítomnosti zamestnancov pracoviska, ktoré takéto vyšetrenia vykonáva v pôsobnosti Policajného zboru.

Na konci svojho stanoviska šokovala výzvou, ktorú adresovala aj rovnako obvinenému exprezidentovi Policajného zboru Petrovi Kovaříkovi.

