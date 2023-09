Odlev mladých ľudí je vážnym spoločenským problémom Slovenska. Za tretí najdôležitejší ho označilo aj takmer 17 % z 24 634 čitateľov veľkej predvolebnej ankety denníka Plus JEDEN DEŇ.

Každý piaty vysokoškolák na Slovensku študuje v zahraničí, najviac v Českej republike. Podľa údajov Inštitútu finančnej politiky (IFP) sa polovica z nich na Slovensko už nevráti. Najviac slovenských vysokoškolákov študuje v susednom Česku, je ich niečo vyše 20-tisíc. V každých parlamentných voľbách sa niektoré politické strany, ale aj mimovládky venujú pravidelne oslovovaniu prvovoličov a mladých ľudí.

Inak tomu nie je ani pred tohtoročnými parlamentnými voľbami. Sulíkova SASKA sa zamerala na študentov medicíny. V neďalekom Brne sa objavili bilbordy strany s tvárami zdravotníckych expertov so sloganom: „Voľte SASKU, aby ste sa chceli vrátiť.“ prihovárajú sa sulíkovci mladým medikov na brnianskej železničnej stanici. Tvárami kampane sú Janka Bittó Cigániková a Tomáš Szalay.

SASKA má podľa nedávno zverejnenej analýzy najlepší zdravotnícky program a odborníkov, čo je podľa strany dôležitým predpokladom na to, aby na Slovensku po rokoch dokázali zreformovať zdravotníctvo. „Niektoré opatrenia budú bolieť, ale bez nich bude naše zdravotníctvo v katastrofálnom stave. Mladým študentom teda bilbordom odkazujeme, že sme pripravení sa pustiť do práce a vytvorili tak podmienky nielen pre lepšiu zdravotnú starostlivosť o pacientov, ale aj pre lekárov a sestry, ktorí by dnes radšej ostali pracovať v zahraničí,“ vysvetľuje zámer liberálov Szalay.

Len v samotnom Brne študuje viac ako 5 000 Slovákov, z ktorých je okolo tisíc medikov. Z nich veľká časť sa nechce vrátiť na Slovensko, lebo slovenské zdravotníctvo ich podľa Szalaya neláka. Veľa vecí nefunguje alebo funguje podstatne horšie ako v Českej republike. “Zdravotníctvo je podfinancované, nemocnice sú zadlžené a nemajú tak peniaze na modernizáciu a rozvoj. Slovenskému zdravotníctvu chýba vízia. Chceme dať študentom vedieť, že my túto víziu v SASKE máme a chceme ich motivovať na to, aby sa na Slovensko chceli vrátiť,“ hovorí Tomáš Szalay, saskársky tieňový minister zdravotníctva. Podľa prognóz analytikov sa v roku 2030 zmenší celková pracovná sila na Slovensku o viac ako 120-tisíc ľudí v produktívnom veku.