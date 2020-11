Už o pár dní by mohli Američania spoznať oficiálne výsledky najnapínavejších prezidentských volieb a rovnako s nimi aj svojho nového prezidenta. Podľa predbežných výsledkov sa víťazom stal protikandidát Donalda Trumpa, Joe Biden. Podľa politológov však Biden ešte vyhrané rozhodne nemá a Donald Trump sa z Bieleho domu tak skoro nechystá. Už počas predvolebého obdobia sa prezident Donald Trump obháňal vyhrážkami o ústavnej žalobe a napadnutiu volebných výsledkov v prípade jeho prehry. Svoje slová obhájil už počas sčítavania hlasov, keď si dal prepočítať hlasy v jednotlivých kľúčových štátoch.

Donald Trump Zdroj: TASR/AP

Ak však neuspeje ani s ústavnou žalobou a novým prezidentom sa stane Joe Biden, Donald Trump sa bude musieť oficiálne vzdať svojej funkcie a spolu so svojou rodinou opustiť Biely dom. K výmene moci by malo dôjsť 20. januára 2021, kedy do kresla zasadne zvolená hlava štátu, prezident USA. Pokiaľ sa novým prezidentom stane oficiálne Biden, príde v ten deň do Bieleho domu a tajná služba zatiaľ vyprevadí Donalda Trumpa. Od toho momentu celá štátna služba vlády aj každý zamestnanec USA sa bude zodpovedať Joeovi Bidenovi.

Článok pokračuje na ďalšej strane.