Poslanec Tomáš Šudík si vybral poriadne pikantnú tému! Chce totiž v parlamente otvoriť diskusiu o legalizácii najstaršieho povolania. „Netvárme sa, že prostitúcia na Slovensku neexistuje. Slovensko je jednou z mála krajín, ktorá prostitúciu nemá ani zakázanú a ani povolenú. Pokiaľ túto tému neupravíme v zákone, vždy bude dochádzať k nelegálnej prostitúcii a s tým spojenými problémami so zneužívaním žien,“ tvrdil. O návrhu pritom prvýkrát prehovoril pre portál Noviny PLUS TV JOJ. „Aj keď si uvedomujem, že téma prostitúcie je tabu, je potrebné sa pri nej zamyslieť. Prečo by si nemohli ľudia, ktorí si dobrovoľne zarábajú prostitúciou, platiť zdravotné či sociálne odvody a šetriť si na dôchodok? Svojou činnosťou nikoho neobmedzujú,“ vysvetľoval.

Šudík si myslí, že legalizácia prostitúcie by priniesla aj finančné prostriedky do štátneho rozpočtu. Podľa jeho slov sa v súčasnosti v sexbiznise na Slovensku točí okolo 90 až 100 miliónov eur ročne. Približne 20 miliónov eur z nich by tak mohlo putovať do štátnej kasy. Poukazuje pri tom na Holandsko, kde je prostitúcia zdaňovaná 33-percentnou sadzbou. „Pán minister to určite zachytil v médiách, no ja som s ním na túto tému nediskutoval,“ reagoval Šudík na otázku, či sa na túto tému rozprával aj s ministrom financií Igorom Matovičom (48). Šudíkov poslanecký kolega Kristián Čekovský (30) zas oceňuje otváranie tabuizovaných tém. „Dôležité je povedať, že žiaden zákon nepredkladá, len chce viac hovoriť o väčšej ochrane žien pred násilníkmi, prípadne nových príjmoch do štátneho rozpočtu. Otvoriť diskusiu na problémy, ktoré v spoločnosti existujú, je právo každého z nás. Obzvlášť politikov, ktorí by si pred nimi nemali zatvárať oči,“ vysvetlil.

„Kolegovia z OĽaNO majú talent riešiť veľmi ‚podstatné‘ veci,“ okomentovala poslankyňa klubu SaS Jana Bittó Cigániková (38). Ako uviedla, nemá nič proti diskusii. Preferovala by však, keby to bolo v balíčku legislatívnych zmien s témami ako dekriminalizácia marihuany či interrupčná tabletka. „Legalizácia prostitúcie nie je medzi prioritami, ktoré strana Za ľudí plánuje riešiť alebo otvárať“ uviedla strana Za ľudí vo svojom stanovisku s tým, že si počkajú na konkrétny návrh.

Nápad poslanca OĽaNO sa nestretol s pozitívnou reakciou opozičných poslancov. „V spoločnosti sú oveľa dôležitejšie témy, ktoré by táto vláda mala riešiť. Tému vytiahol človek, ktorý absolútne nepozná legislatívu,“ povedala poslankyňa Smeru-SD Jana Vaľová (56) s tým, že kontrola by bola prakticky nemožná. Aj poslanec mimoparlamentného Hlasu-SD Matúš Šutaj Ešok (34) má proti poslancovmu plánu výhrady. „Nečudujem sa poslancovi Šudíkovi, že chce legalizovať prostitúciu, pretože mnohí predstavitelia vládnej koalície sa presne tak správajú. Za tučné poslanecké platy sú ochotní zabudnúť na morálku, dobré vychovanie a všetky sľuby ľuďom a držať sa svojich osobných výhod za akúkoľvek cenu,” odkázal.

Politológa Tomáša Koziaka zas prekvapuje, že návrh prišiel od poslanca práve z klubu hnutia OĽaNO. „Len to naznačuje, že OĽaNO je veľmi širokospektrálnym politickým subjektom, kde sa nájdu ľudia ako Anna Záborská s veľmi tvrdými konzervatívnymi postojmi a na druhej strane tu máme človeka, ktorý je ochotný riešiť tento problém,“ vysvetlil. „V súčasnosti je to zbytočná a nepodstatná téma, ale takých je dnes viacero v parlamente. Neprekvapuje, že sa niečo také objaví, a že sa to objaví v klube OĽaNO. Je možné, že sa jednotliví členovia klubu chcú takto zviditeľniť,“ povedal jeho kolega politológ Jozef Lenč. Dodal, že téma v súčasnosti nemá priestor na schválenie. Odborníci sa zhodli na tom, že v prípade Šudíka nie je jasné jeho celkové hodnotové nastavenie. Po podpore konzervatívneho potratového zákona totiž otvára tému legalizácie prostitúcie.

