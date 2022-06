Do 10.30 h SELČ sa kurz ruskej meny oproti doláru posilnil v Moskve o 2,7 % na 50,32 RUB/USD. Predtým pritom vzrástol až na 50,01 RUB/USD, čo predstavovalo najsilnejší kurz ruskej meny oproti doláru od mája 2015.

Kurz rubľa sa posilnil aj v porovnaní s európskou menou. Vzrástol zhruba o 3 % na 52,91 RUB/EUR a prvýkrát od apríla 2015 sa dostal pod hranicu 53 RUB/EUR.

Rubeľ hore ťahajú umelé zásahy a prepad dovozu

Rubeľ sa stal v tomto roku najúspešnejšou menou, na vysokej úrovni ho však udržujú umelé zásahy, najmä kapitálové kontroly a povinnosť vývozcov meniť príjmy v zahraničnej mene na ruble. Kurz meny okrem toho podporuje aj prudký pokles dovozu, ktorý je výsledkom sankcií západných štátov voči Rusku.

Kapitálové kontroly zároveň zabránili negatívnej reakcii meny na potvrdenie ratingovej agentúry Moody´s, že Rusko sa v dôsledku nesplatenia dlhu v stanovenom termíne dostalo tento týždeň oficiálne do platobnej neschopnosti. Je to prvý default Ruska v súvislosti so zahraničným dlhom od roku 1918.

Moskva však default odmieta. Ruská vláda uviedla, že ide o umelú platobnú neschopnosť, ktorá je výsledkom aktivity západných krajín. Dodala, že Rusko peniaze na uhradenie svojich záväzkov má a je aj ochotné dlhy splácať. Ekonomické sankcie Západu však vytvárajú umelé prekážky, aby Moskva nemohla platby zrealizovať.

Silný kurz rubľa pritom nie je pre Rusko príliš výhodný. Znižuje mu totiž príjmy z predaja komodít a iných produktov za doláre a eurá. Podpredseda ruskej vlády Andrej Belousov v tejto súvislosti uviedol, že priemyslu by viac vyhovovalo, keby sa kurz meny pohyboval medzi 70 a 80 rubľami za dolár.