KK6 Kyjev - Na snímke poškodená bytovka po raketovom útoku 26. februára 2022 v Kyjeve. Rusko vo štvrtok v skorých ranných hodinách začalo pozemnú, vzdušnú a námornú inváziu na Ukrajinu, ktorá je najväčším útokom na európsky štát od druhej svetovej vojny. FOTO TASR/AP An apartment building damaged following a rocket attack on the city of Kyiv, Ukraine, Saturday, Feb. 26, 2022. Russian troops stormed toward Ukraine's capital Saturday, and street fighting broke out as city officials urged reside

Zdroj: Efrem Lukatsky