Kedysi vládne hnutie OĽaNO, ktorému šéfuje Igor Matovič, dnes bojuje o parlamentnú existenciu. Svojimi atómovkami a neraz bizarnými nápadmi sa Matovič v každom prípade nezmazateľným spôsobom zapíše do politických dejín Slovenska.

Klamstvá a nesplnené sľuby

Na zlyhania Igora Matoviča chcú zrejme poukázať aj jeho politický konkurenti. V kampani mu vytvorili už tri webstránky. Ku dvom z nich sa hlásia konkrétni autori, ku stránke www.matovic.sk sa neprihlásil zatiaľ nikto. Stránka bola registrovaná 12. augusta a užívatelia na nej nájdu v 14 oblastiach zoradené Matovičove „klamstvá a nesplnené sľuby“.

Pri klamstvách a nesplnených sľuboch uvádzajú autori stránky napríklad záväzok hnutia OĽaNO neobsadzovať do vysokých štátnych funkcií „našich ľudí“, zodpovedné hospodárenie, zníženie platov poslancov, preverenie mýtneho tendra ale aj Matovičov boj proti mafii, ktorého výsledkom je podľa stránky stretávanie sa jeho osoby s kriminálnikmi Slobodníkom a Makóm, obvinených so závažných trestných činov.

„Volili sme Igora Matoviča, lebo hovoril, že on nie je ako tí druhí politici, ktorí kradnú a klamú svojich voličov. Sľuboval, že bude bojovať proti mafii, že jeho vláda bude najlepšou v histórií, že tu bude konečne fungovať zdravotníctvo a že zo Slovenska sa stane krajina, v ktorej sa oplatí pracovať a žiť. Žiaľ, to čo sľúbil, nesplnil. To čo tvrdil, sa ukázalo byť klamstvom. To čo kritizoval na druhých, robil on sám a jeho poslanci. Igor Matovič náš jednoducho (s)klamal,“ uvádza stránka www.matovic.sk. Webstránka je okrem toho obohatená trojicou videí, v ktorých sa voliči cítia oklamaný nesplneným sľubmi Igora Matoviča v zdravotníctve, pri pomoci rodinám a v transparentnosti.

Nezabudnúť na najväčšie kauzy

V podobnom duchu je ladená aj ďalšia stránka www.51.kauz.sk. Jej autorom je kandidát na poslanca za stranu Hlas-SD, Martin Dorčák, dlhoročný spolupracovník Petra Pellegriniho. Ten zozbieral 51 mediálne najznámejších káuz vlád Matoviča a Hegera. „Na mnohé z týchto káuz, ktoré Vám chcem pripomenúť, som poukazoval viac ako tri roky vo svojich videách, a keďže som presvedčený, že Matovič pred voľbami opäť vymyslí niečo, čím oblbne ľudí, tak som sa rozhodol pripraviť tento seriál,“ hovorí Dorčák, ktorý zároveň priznáva, že stránka je súčasťou jeho predvolebnej kampane.

Treťou stránkou s podobným obsahom je www.voltesrozumom.sk a je za ňou Juraj Draxler, bývalý minister školstva. Ten si podľa informácií zo stránky zriadil vlastnú komisiu na zmapovanie všetkých prešľapov počas vlád Matoviča a Hegera v rokoch 2020-2023. Prešľapy rozdelil do troch oblastí akými sú „pandemické prešľapy, rušenie právneho štátu a strata bruselských peňazí“. Exminister zároveň voličom dáva návod podľa čoho sa vo voľbách majú rozhodovať. Postup zhrnul do piatich bodov, pričom apeluje na skúsenosť s vládnutím politikov.



OĽaNO tlačia pod hranicu zvoliteľnosti

„Tieto stránky verejnosti pripomínajú čiastočne zabudnuté témy. Nevzbudzujú priamo silnú emóciu s waw efektom, môže to skôr ovplyvniť váhajúcich voličov a keďže hnutie vo voľbách bojuje o každý hlas, aby sa stalo súčasťou budúceho parlamentu, stránka jeho volebný výsledok jemne tlačí pod 7%,“ domnieva sa politológ Miroslav Řádek. Nie som expertom na kampane v on-line priestore, no v prípade, že autori tohto projektu správne zacielia kampaň na sociálnych sieťach tak, aby sa informácie o stránkach a ich obsah dostal k čo možno najväčšiemu počtu užívateľov je možné, že to niektorých potenciálnych voličov odradí od voľby koalície OĽaNO a priatelia", pridáva sa aj ďalší politológ, Jozef Lenč. Voličské jadro hnutia to ale celkom neodradí. "Tí ktorí mu aj po 15 rokoch v politike a množstve už dávno dokázaných lžiach, stále veria, sú natoľko indoktrinovaní, že ich od ich voľby nič neodradí," tvrdí Jozef Lenč.

V rebríčku dôveryhodnosti politických lídrov figuruje Igor Matovič dlhodobo na poslednom mieste. Nedôveruje mu až 91% respondentov. Vyplýva to z augustového prieskumu agentúry Focus pre reláciu Na telo TV Markíza. „V živote ma vždy najviac mrzí, keď mi niekto, koho mám rád, nedôveruje. Berie mi to radosť a energiu. A určite aj vám. O to mrzutejší pocit je to v politike,“ vyznáva sa Igor Matovič vo svojich predvolebných novinách s názvom „Spoznajte nás,“ v ktorých sa snaží OĽaNO svoje zlyhania vyvrátiť.