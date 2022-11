V Amerike tieto liečivá spôsobili opioidovú epidémiu, no vážne problémy s nimi hlási už aj Anglicko. Reč je o liekoch zo skupiny opiátov, ktoré sa používajú najmä na liečbu silnejšej či chronickej bolesti.

Ide najmä o lieky, ktoré obsahujú látky ako tramadol, kodeín, či tvrdší a nebezpečnejší oxykodón alebo fentanyl. Na Slovensku ich poznáme pod rôznymi obchodnými názvami. Ide napríklad o Tramal, Contiroxil, Codein, Algogesic a mnoho ďalších.

Užívate tieto lieky vy alebo vaši blízki? Látky tohto typu fungujú na veľmi podobnom princípe ako aj nelegálny heroín. Patria do rovnakej skupiny drog, na organizmus pôsobia takmer totožne a vyvolávajú rovnakú, možno aj horšiu závislosť.

Tieto lieky sa predpisujú na rôzne druhy bolesti a mali by sa užívať čo najkratšiu možnú dobu. Pacient by mal takéto lieky po odznení bolesti vysadiť. Inak riskuje vážnu psychickú, no aj fyzickú závislosť, ktorá sa prejavuje tak isto, ako návyk na heroín.

Pokiaľ z nejakého dôvodu užívate tieto lieky dlhšie, akoby ste mali, prípadne ich užívate pravidelne, pri vysadení sa musíte pripraviť na pomerne kruté abstinenčné príznaky. Psychická stránka závislosti sa prejavuje hlavne ako tzv craving, čiže neodolateľná chuť užiť drogu. Fyzické abstinenčné príznaky pripomínajú ťažkú formu chrípky a trvajú aj dva týždne.

Závislí na opiátoch spravidla prežívajú pri vysadení úzkosť, depresiu, vracanie, hnačku, zápchu, silnú bolesť svalov, kĺbov a celého tela, pocit upchatého nosa, nádcha, nespavosť, nočné mory, rozšírené zreničky, kŕče, zvýšený tep, horúčka, svalový tras, zrýchlené dýchanie a v niektorých prípadoch aj smrť.

Vráťme sa však naspäť k tomu hlavnému. Pokiaľ z nejakých dôvodov užívate opioidné lieky dlhšiu dobu, závislosti sa nevyhnete v žiadnom prípade. Liečivá vám v takejto fáze však lekár už obvykle nechce predpisovať. Máte preto dve možnosti - buď prestanete, alebo si látku zoženiete na čiernom trhu.

Zohnať lieky "pod ruku" je samozrejme možné všade. Takouto cestou vás však vyjdú poriadne draho. Díler vám preto navrhne jednoduchšiu a lacnejšiu cestu. Ponúkne vám heroín.

Anketa Poznáte niekoho, kto bojuje so závislosťou na liekoch? Áno. 55% Nie. 45% Sám/sama s ňou bojujem. 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Ak si myslíte, že predchádzajúci odstavec je zlý vtip, ste na omyle. Ide o krutú realitu, ktorá v Amerike zničila tisíce rodín a životov. Kto je tomu na vine? Hovorí sa, že rodina Sacklerových, ktorá je v Amerike považovaná za národom najviac nenávidenú rodinu.

Na Slovensku pred pár rokmi vyvolal kauzu liek Tramal. Rozšíril sa najmä medzi drogovo závislou komunitou v Detve, Hriňovej ale aj vo Zvolene. Tamojší lekár mal spolupracovať s dílermi, ktorým tieto lieky predpisoval. Oni ich posúvali ďalej za nízku sumu, konečnému užívateľovi.

Čo spôsobili lieky proti bolesti za veľkou mlákou? Čítajte na druhej strane!