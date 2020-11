Školy zatvárajte až v krajnom prípade: WHO chystá stratégie na boj s COVID-19!

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zaznamenáva "explóziu" prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 v európskom regióne a upozorňuje aj na nárast úmrtnosti súvisiaci s pandémiou. V rozhovore pre agentúru AFP to konštatoval riaditeľ WHO pre Európu Hans Kluge. Apeloval, že Európa v tejto situácii nesmie poľaviť vo svojom boji proti pandémii.