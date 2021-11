Šeliga vníma lockdown pre zaočkovaných ako NESPRAVODLIVOSŤ: Nie je to riešením pandémie!

Slovensko je v mimoriadne vážnej situácii, dostali sme sa do stavu, že potrebujeme tvrdý lockdown. Povedal to podpredseda Za ľudí Juraj Šeliga. Vníma, že lockdown je pre zaočkovaných nespravodlivý, no prioritu má potreba znížiť mobilitu, a tak pomôcť preplneným nemocniciam.