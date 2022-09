Čína sa stala prvou krajinou na svete, ktorá oficiálne schválila inhalačnú vakcínu proti ochoreniu COVID-19. Tento typ vakcíny môže byť použitý aj na posilňovacie dávky. V pondelok o tom informovala britská stanica BBC.

Inhalačná vakcína proti koronavírusu Convidecia Air, ktorú vyrába čínska spoločnosť CanSino, sa skladá z podobných látok ako štandardná injekčná verzia. Je vyrobená na báze adenovírusu, ktorý je nositeľom genetického kódu a pomáha ľudskému organizmu bojovať proti covidu.

Nový typ očkovacej látky, ktorý budú ľudia inhalovať v podobe jemných čiastočiek, dokáže podľa vyjadrenia výrobcu zaručiť ochranu pred covidom už po jedinom vdýchnutí.

Ďalší bádatelia vrátane výskumných tímov v Spojených štátoch ši Británii zase skúmajú vakcíny v podobe sprejov do nosa, píše BBC. Tie by podľa vedcov mohli zaistiť imunitu v oblasti nosnej dutiny a horných dýchacích cestách, kadiaľ koronavírus najčastejšie vstupuje do ľudského organizmu.