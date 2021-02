KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU - Denné správy - To hlavné z dňa 26.2.2021 ×

Záchrana z Poľska. Do Poľska bude prevezených 10 pacientov s koronavírusom zo Slovenska. Malo by ísť o ľudí, ktorí sú vo vážnom stave na jednotke intenzívnej starostlivosti. Prevezení budú do nemocnice do mesta Nový Targ blízko spoločných hraníc.