Budeme očkovať v lekárňach? So zavedením odporúčaného očkovania v lekárňach by súhlasilo 59 percent lekárnikov a 83 percent študentov farmácie. Vyplýva to z prieskumu, ktorý zrealizovala Slovenská lekárnická komora.