Ak by sa voľby konali v prvej polovici októbra, zvíťazil by ešte súčasný primátor Matúš Vallo. Čo sa však stane v deň volieb, ktoré budú o necelých 20 dní neskôr, zostáva záhadou. Aktuálny prieskum však naznačuje, že Matúš Vallo to s obhajobou primátorského kresla ľahké mať nebude. Na krk mu veľmi intenzívne začína dýchať Rudolf Kusý, starosta bratislavského Nového Mesta. Rozdiel medzi nimi sa scvrkol na 8,2%. Vyplýva to zo zverejneného prieskumu volebných preferencií českej prieskumnej agentúry SANEP.

"Svoje šance získať primátorský post zvyšuje začiatkom októbra hlavný konkurent Matúša Valla Rudolf Kusý, ktorý by v aktuálnom meraní spoločnosti SANEP získal 34,9 percent hlasov obyvateľov Bratislavy, čo představuje oproti minulému miesiacu nárast voličských preferencií o 3,3 percenta," uvádza v komentári SANEP. Na treťom mieste so ziskom 7,1% skončil ekonóm Martin Mlynek. V septembrovom prieskume viedol Vallo pred Kusým o viac ako 13%.

Graf s výsledkami aktuálneho prieskumu nájdete v galérii.

Podrobnejšie výsledky sú zverejnené na stránke: http://www.sanep.cz/pruzkumy/komunane-voby-bratislava-voba-primatora-bratislavy-2/