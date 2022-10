Vedenie MFK Dukla Banská Bystrica sa rozhodlo zľaviť základné vstupenky zakúpené online spôsobom i fyzicky v predpredaji na duel s Dunajskou Stredou aj z dôvodu, že v deň zápasu 30. októbra sa hrá aj hokejové extraligové stretnutie v Banskej Bystrici. Pričom oba zápasy vysielajú TV stanice. Futbalový klub urobil maximum pre to, aby sa časy oboch zápasov nekryli. Hokej je posunutý na skorší čas o 15.30 hodine a banskobystrická Dukla hrá s DAC Dunajská Streda o 18.00 hodine. Ak si na futbalový súboj zakúpia fanúšikovia vstupenky online, alebo v predpredaji na štadióne do piatka 28. októbra do 19.15 hodiny, tak na hlavnú krytú tribúnu sa dostanú za 5 eur a na vedľajšiu nekrytú za 3 eurá. O ďalších dôvodoch tejto akcie informuje predseda predstavenstva MFK Dukla a.s. Peter Krnáč:

„Vedenie klubu sa rozhodlo urobiť tento krok na základe toho, že vníma zhoršenú celospoločenskú sociálnu situáciu, predovšetkým nárastom cien. Preto sme sa rozhodli na posledné dva domáce jesenné zápasy zľavniť vstupenky. Chceme docieliť, aby si ľudia našli cestu na štadión a povzbudili našich chlapcov vo veľmi dôležitých zápasoch, ktoré môžu rozhodnúť o našej jarnej pozícii v tabuľke.“

Peter Krnáč, predseda predstavenstva MFK Dukla a.s. Zdroj: MFK Dukla

Ďalšou novinkou sú vstupenky zdarma pre žiakov základných a stredných škôl. Klub im na predchádzajúci domáci víťazný duel so Žilinou poskytol takmer 900 voľných miest. K rovnakému kroku pristupuje aj na nedeľný posledný októbrový zápas s Dunajskou Stredou.

„Aktivitu so vstupenkami zdarma pre stredné a základné školy hodnotím veľmi dobre. Budeme v nej pokračovať do konca sezóny s cieľom získať nových Duklistov v radoch detí a mládeže,“

- prezradil šéf banskobystrickej futbalovej Dukly Peter Krnáč a vyjadril sa aj k tombole, ktorá je pravidelnou súčasťou domácich duelov s hodnotnými cenami:

„Už pred začiatkom sezóny som avizoval, že náš marketingový tím sa rozrástol a jednou z aktivít bolo zatraktívniť domáce zápasy formou tomboly s hodnotnými cenami a s úmyslom potešiť fanúšika nielen športovými výkonmi ale aj skvelými darčekmi.“

A to sa naplnilo. Môžu o tom hovoriť napríklad výhercovia kvalitných LCD televízorov a na najbližší duel pripravuje vedenie klubu ďalšiu skvelú cenu - víkendový pobyt v luxusnom hoteli Borovica vo Vysokých Tatrách. Súťažia nielen tí, čo si zakúpia vstupenku v online predaji, ale aj držitelia permanentiek.

Banskobystrické mužstvo z posledných jedenástich súťažných zápasov neprehralo deväť, vyhralo dovedna až osemkrát. Duklu zdolali iba prvé dva tímy fortunaligovej tabuľky Slovan a Trnava. Predsedu predstavenstva MFK Dukla a.s. Petra Krnáča sme sa teda spýtali, ako hodnotí posledné výkony mužstva:

„Hodnotím ich pozitívne, s veľkou radosťou ale zároveň aj s pokorou. Chcel by som v prvom rade oceniť tvrdú prácu celého realizačného tímu na čele s hlavným trénerom, s ktorým sme sa zhodli na spoločnej filozofii klubu, predovšetkým zapracovať do A tímu mladých odchovancov, čo sa nám postupne darí realizovať a napĺňať. Naša hra nabrala na intenzite, rýchlosti a atraktívnosti pre oko diváka, na čo máme veľa ohlasov z celého Slovenka. V neposlednom rade je to zásluhou všetkých hráčov, ktorí sa o to pričinili na ihrisku aj mimo ihriska. Mrzí má výsledok zápasu so Slovanom, v ktorom sme boli minimálne vyrovnaným tímom a zaslúžili sme si aspoň bod. Teší ma, že napriek prehre diváci ocenili výkon mužstva búrlivým potleskom a ďakovačkou. V domácom zápase s Trnavou cítime veľkú krivdu zo strany rozhodcov za neodpískanú penaltu ku koncu zápasu za stavu 0:1, čím nás výrazne poškodili a ovplyvnili konečný výsledok duelu, na čo sme po skončení stretnutia v stanovenom limite podali sťažnosť a komisia rozhodcov SFZ nám dala za pravdu a voči rozhodcovi prijala opatrenia v zmysle svojich interných zásad.“

Výsledky a výkony banskobystrickej Dukly sú dobrou pozvánkou na najbližší domáci zápas s Dunajskou Stredou v nedeľu 30. októbra. V klube všetci veria, že akcia s predajom základných vstupeniek za 5 a 3 eurá bude lákadlom zavítať na Štiavničky.

Ilustračné foto Zdroj: MFK Dukla