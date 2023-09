Tá sa snaží o voličskú osvetu, ľudí vyzýva, aby sa riadne zamýšľali nad tým, kto tvorí stranu, ktorej chce volič dať hlas.

Je krátko pred voľbami, majú už voliči jasno v tom, koho by chceli voliť?

- Jasná musí byť najprv ponuka samotných strán. Tam sa to teraz už začína vyhraňovať pomerne jasne. Smer-SSD sa silno profiluje ako garant sociálneho štátu. Je to silná téma a pre voličov zjavne aj dôveryhodná. Po skončení vlád Mikuláša Dzurindu práve Smer zvrátil zákony, ktoré okliešťovali právomoci odborov či sociálnu pomoc.

Aký je rozdiel medzi Smerom-SSD a ostatnými dvomi stranami, ktoré sú preferenčne na druhom a treťom mieste?

- Hlas-SD sa pre zmenu snaží ukázať tiež ako sociálna demokracia, ale v o niečo menej konzervatívnom šate. Začínajú viac zdôrazňovať všeobecnejšie hospodárske témy, menej sa venujú kultúrnym bojom. Práve súboj týchto dvoch strán asi bude pre politológov pomerne zaujímavý. Oproti tomu Progresívne Slovensko stavilo na jasné témy príťažlivé pre mestských intelektuálov. Sú to najmä témy problémy sexuálnych menšín, prípadne riešenia mestského prostredia, to znamená hromadnej dopravy a podobne. Na toto asi odpovedá tiež pomerne vyhranená skupina voličov, u ktorej tieto veci rezonujú.



To sú tie veľké strany, z ktorých jedna bude asi zostavovať vládu. A čo ostatní?

- Republika je zaujímavá v tom, že teraz vyslovene stratila dych, evidentne ju prekvapili otázky na minulosť lídra. Navyše začali zmätkovať pri téme Európskej únie. Stavajú sa k nej veľmi kriticky, ale prišli na to, že voliči si v skutočnosti nemyslia, že je dnes užitočné či realistické vyhrážať sa odchodom. Na druhej strane majú svoju základňu - v regiónoch si jej predstavitelia, pôvodne ešte v šate kotlebovcov, ľudí získavali priamym kontaktom. Uvidíme, ako sa to pretaví do lojality voličov v deň volieb 30. septembra.

Čo si má myslieť volič o SaS a KDH ?

- SaS je asi fascinujúca v tom, ako sa už niekoľko mesiacov hľadá. Neustále menia vizuál kampane, podobne sa teraz zrazu vrátili od názvu Saska k pôvodnému Sloboda a solidarita. Tiež majú svoje témy, ako nízke dane alebo podpora podnikania, uvidíme, do akej miery ešte ich niekdajších voličov stále držia. KDH je dnes do značnej miery regionálna strana, má silnú základňu v prešovskom kraji a oslovuje najmä veľmi tradičné prúdy katolíkov. To ja asi hlavná stránka ich „programu“ inak sa ani nesnažia vychádzať s nejakými špecifickými sľubmi. Ale funguje im to v tom zmysle, že majú pomerne stabilnú podporu.

Dostane sa do parlamentu ešte niekto ďalší?

- Na hrane zvoliteľnosti sú hneď tri subjekty. Koalícia OĽaNO a priatelia je z nich asi najčitateľnejšia, v tom, že v nej ide v zásade o postavu jej lídra. Ten je síce u väčšiny obyvateľov extrémne nepopulárny, ale má určité špecifické skupiny voličov, vrátane tých z veľmi sociálne vylúčeného prostredia, ľudovo povedané z osád. V tejto chvíli síce táto strana, presnejšie koalícia, vyzerá nezvoliteľná ale štýl Igora Matoviča je taký, že aj na poslednú chvíľu možno bude vedieť niečím špecifickým zaujať.

Dostane sa Kollár do parlamentu?

- Sme rodina sa v minulosti profilovala napríklad prísľubom exekučnej amnestie, okrem toho časť voličov pozitívne vníma Borisa Kollára ako človeka, ktorý je síce bohatý, ale rozdáva. Svojím spôsobom to je ich program. Zaujímavá bude SNS. Nasadili silné tradicionalistické témy, nesnažia sa až tak oslovovať voličov konkrétnymi sľubmi ako tým, že oni sú tí silní domáci konzervatívci, na ktorých sa dá spoľahnúť v nestálom svete plnom chaosu ohľadom identít. Či to bude stačiť na parlamentné stoličky, uvidíme, zatiaľ je to tesné.

Ste tvárou iniciatívy Voľte zodpovedne. O čo tejto iniciatíve ide?

- Snažíme sa najmä apelovať na voličov, aby pred voľbami naozaj rozmýšľali. Jednoducho treba vedieť, kto sú vlastne lídri strany, ktorú zvažujete, čo v živote dosiahli. Alebo, či by naozaj stačili na riešenie niektorých tém kľúčových pre štát. Nie sú to náročné výzvy, ale volič je často tak oslnený politickými videami či statusmi, že si zabudne klásť aj takéto jednoduché otázky. K tejto téme budeme mať osvetové videá a základné princípy toho, ako by mal rozmýšľať volič, nájdete na našom webe voltesrozumom.sk