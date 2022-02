Podľa informácií zdrojov tvnoviny.sk má Brusel poslať Slovensku až miliardu eur na zlepšenie situácie v rómskych osadách. Peniaze by mali slúžiť na vylepšenie bytových podmienok ľudí žijúcich v osadách.

Okrem miliardy eur má podľa tvnoviny.sk Slovensko dostať ešte 150 miliónov aj z plánu obnovy. Eurofondy chce splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity využiť na zlepšenie životných podmienok ľudí žijúcich v osadách.

V slovenských obciach, kde žijú obyvatelia rómskych komunít, chýba v 247 osídleniach prístup k verejnému vodovodu a do 44 nevedie riadna spevnená prístupová cesta. Upozornil na to počas návštevy obcí Toporec a Podhorany na Spiši splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ján Hero.

Zároveň dodal, že 19 z týchto rómskych komunít s chýbajúcou prístupovou cestou sa nachádza mimo intravilánu, 18 na okraji a sedem vo vnútri obcí. "Najviac, celkom 16 z týchto obcí, je v Prešovskom kraji, 11 v Košickom a desať v Banskobystrickom kraji," konkretizoval Hero.

„Rád by som povzbudil obce, aby si nenechali ujsť príležitosť žiadať o finančné prostriedky programového obdobia 2014 – 2020 na prístupové cesty. Vyhlásená výzva totiž obsahuje inštitút zásobníka projektov a po schválení zvýšenia alokácie bude možné projekty zo zásobníka postupne schvaľovať v poradí, ako sa umiestnili podľa výsledkov odborného hodnotenia. Je potrebné, aby rozsah projektu zohľadnil skutočnosť, že oprávnenosť výdavkov je do 31. decembra 2023, čo znamená, že všetky výdavky musia byť do tohto termínu zrealizované," objasnil splnomocnenec s tým, že podpora výstavby inžinierskych sietí a prístupových ciest je prioritou úradu aj v novom programovom období.

Podľa Vladimíra Ledeckého sa treba snažiť, aby ľudia žijúci v osadách sa dostali do "strednej triedy." "Keď sa dostanú do strednej triedy, vedia si postaviť dom, pracovať a vychovávať deti." povedal bývalý starosta Spišského Hrhova.