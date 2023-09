Odborníci v PS navrhli vo volebnom programe strany zvýšiť počet nájomných bytov tak, že majitelia nehnuteľností budú mať povinnosť svoju nehnuteľnosť ponúknuť najskôr samospráve a až potom ju budú môcť odpredať za komerčnú cenu. Expertovi sa toto riešenie veľmi nepozdáva.

Povinnosť vlastníkov pri odpredaji ponúknuť nehnuteľnosť najskôr mestám a obciam sa bude vzťahovať na „majiteľov nehnuteľností, ktoré tvorí 6 a viac bytov, pričom ponuka sa bude riadiť trhovými cenami, vďaka čomu súkromný majiteľ nepríde o zisk”, píšu progresívci vo svojom volebnom programe.

„Mne sa to zdá taký nápad z večera do rána, že tak chceme viac nájomných bytov. Tak teda tam dajme predkupné právo,” hodnotí návrh ekonóm Martin Vlachynský z Inštitútu ekonomických a sociálnych analýz (INESS). Nikto predsa nebráni obciam a mestám to robiť už teraz. Problém však vidí v samotnom „nútení” na odpredaj". „Dnes je to 6 bytov, zajtra to budú 3 byty a to už sa dostávame na takú šikmú plochu,” varoval Martin Vlachynský v relácii TERAZ TAKTO s Ankou Žitnou pre denník Plus JEDEN DEŇ.

Toto opatrenie považuje za úplne zbytočné. Pred poslednými voľbami sľubovalo výstavbu 25-tisíc nájomných bytov aj hnutie Sme rodina. To sa zatiaľ nepodarilo, no Slováci sú naďalej presvedčení, že vláda by mala podporovať ich výstavbu so štátom regulovaným nájomným. Myslí si to 88,6 percenta opýtaných podľa augustového prieskumu agentúry AKO pre reláciu televízie Joj24.

PS bude mať podľa experta pri presadzovaní podobných návrhov aj ďalší problém. To je nedostatok odborne zdatných kádrov na ministerstvách a úradoch, čomu sme čelili aj po nástupe novej vlády v roku 2020. „Realizovať svoje sľuby nie je len o tom, že mám poslancov a mám ministra a premiéra. Je to aj o tom, mať výkonnú silu úradníkov pod sebou, a to sme videli veľakrát v minulosti, keď prišla nová vláda, nedokázala mať dosah na úradníkov naprieč ministerstvami,” hovorí Vlachynský. Ak chcú politici podľa neho niečo zmeniť, „nestačí, že si napíšem dvojriadkový zákon a ten bude platiť”. Podľa ekonóma netreba pritom zabúdať na súlad zákona s mnohými ďalšími predpismi a zákonmi a mať k dispozícii presvedčených úradníkov. „Čiže toto môže byť problém každej novej strany alebo aj novej vlády po voľbách,” vystríha Vlachynský z INESS.