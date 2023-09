Kto z koho? Smer-SSD alebo Progresívne Slovensko (PS)? Víťazom sobotňajších predčasných volieb bude podľa prieskumov s veľkou pravdepodobnosťou jedna z týchto strán. Analytik Eduard Chmelár si však servítku pred ústa nedáva. "Progresívci mi pripomínajú fanatických zväzákov z päťdesiatych rokov. Tí sľubovali svetlé zajtrajšky. A práve táto strana to prepálila, pretože do programu dali všetky veci, ktoré táto spoločnosť nie je schopná zniesť."

Transrodové témy, ktoré PS vo svojom programe otvára, však podľa politológa Miroslava Řádka nie je problém. "To, že sa dnes diskutuje o troch toaletách je prekvapujúce aj pre mňa, ale taká je realita na stredných školách. Strana jednoducho reaguje iba na to, čo prijíma mladá generácia prostredníctvom sociálnych sietí," zdôrazňuje Řádek a dopĺňa, že Šimečkovci sú síce zapálení, ale aj pragmatickí.

Analytici Eduard Chmelár a Miroslav Řádek v diskusnej relácii Karty na stôl Plus JEDEN DEŇ analyzujú predvolebnú kampaň. Zdroj: Emil Vaško

Keďže ide o stranu, ktorá je známa skôr v Bratislave, je otázne, kde získava svoju pomerne vysokú popularitu. Eduard Chmelár má na to svoju teóriu. "To, že má PS také vysoké preferencie nie je dané tým, že by bolo na Slovensku také množstvo liberálnych voličov. Prejavil sa ale psychologický efekt, že voliči sa radi pridávajú k väčšine, teda na stranu víťazov." Progresívci sa navyše podľa analytika zdajú pre mnohých ako jediná sila, ktorá dokáže poraziť Roberta Fica.

Konečný volebný výsledok zrejme ovplyvní aj vystupovanie lídrov politických strán v predvolebných debatách. Podľa Řádka má navrch Michal Šimečka. "Má málo vžitý politický marketing, nie je síce ešte plnohodnotný politik, ale je taký ako ho môže verejnosť poznať."

Chmelár však oponuje. "V mnohých otázkach ukázal, že je ešte hochštapler. Používa skôr heslá ako konkrétne veci. Časť voličov sa bude skôr pozerať na to, kto je skúsený politik a má v sebe profesionálny manažment," uzavrel analytik.

V diskusii Miroslava Řádka a Eduarda Chmelára sa ešte dozviete:

- či prezidentka zasahuje do predvolebnej kampane a podporuje PS

- či urobil Fico dobre, že sa nezúčastnil debát, v ktorých bol Matovič

- či je rétorika Petra Pellegriniho pre jeho voličov dostatočne čitateľná

- či Andrej Danko zvládol svoj návrat lídra SNS do predvolebných debát

- či prieskumy preferencií tesne pred voľbami dokážu ovplyvniť rozhodnutie voličov.