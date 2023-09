Strana Smer-SSD, ktorá je lídrom aktuálnych predvolebných prieskumov, pred niekoľkými dňami zverejnila na sociálnej sieti video s bývalým dvojnásobným českým prezidentom Milošom Zemanom. Ten sa v ňom verejne prihovoril Ficovi a vyjadril jemu a jeho strane plnú podporu.

„Milý Robo, rád by som tebe a tvojej strane Smer-SSD poprial veľa úspechov vo voľbách. Prajem si, aby na Slovensku zvíťazila sociálna demokracia a tebe a tvojim spolupracovníkom prajem plný úspech,“ poprial vo videu.

Naopak, súčasný prezident Petr Pavel sa počas pobytu v New Yorku pre novinárov vyjadril na adresu trojnásobného expremiéra kriticky. Ide v prvom rade o ich odlišné vnímanie zahraničnej politiky. „To by v prípade jeho zvolenia a získania dôvery do určitej miery narušilo aj vzťahy medzi nami, pretože by sme sa na niektoré zásadné veci pozerali inak,“ povedal Pavel.

Na jeho vyjadrenie zareagoval Fico videom na sociálnej sieti: „Zaznamenal som, že ste počas svojej cesty po Spojených štátoch hovorili o narušení vzťahov Česka a Slovenska, pokiaľ by som po voľbách zostavil vládu.“ Povedal, že Pavlovo vyjadrenie je veľmi bizarné.

„Vážený pán prezident Českej republiky P. Pavel, nerozbíjajte dobré vzťahy medzi našimi národmi len preto, že slovenská sociálna demokracia a veľká časť slovenského obyvateľstva má iný, suverénny názor na vojnu na Ukrajine!” Vo svojom videu na sociálnej sieti následne hovorí o jeho postoji k neposielaniu zbraní na Ukrajinu a údajnej neúčinnosti sankcií proti Rusku.

„Neprijateľne zasahujete do priebehu slovenskej volebnej kampane a ja to musím rázne odmietnuť,“ povedal Fico, keď sa pýtal, či má ísť o zdvihnutý prst voličom na Slovensku, „že voľba slovenskej sociálnej demokracie bude viesť českú politickú reprezentáciu k úmyselnému zmrazeniu česko-slovenských vzťahov?“

Svojim voličom však pripomenul, že spoza Moravy dostal aj slová podpory. Tie na jeho adresu smerujú od dvoch bývalých prezidentov: „Mimoriadne si vážim, že dvaja velikáni českej modernej politiky z opačných brehov politickej rieky, pán prezident Zeman a pán prezident Klaus zaželali slovenskej sociálnej demokracii do nasledujúcich parlamentných volieb všetko dobré.“

Václav Klaus napísal predsedovi Smeru-SSD list, v ktorom mu vyjadruje podporu a tiež ďalej uvádza: „Výsledky slovenských volieb považujeme za dôležité nielen pre Slovensko, nielen pre ďalší vývoj v strednej Európe, ale tiež aj v Európe ako celku. Budú mať dopad aj v Českej republike.“

V liste sa tiež píše: „Zhodujeme sa s vami, že sa treba oprieť o občanov Slovenska, o slovenského voliča a nie o komentáre v New York Times či v iných zahraničných médiách vrátane českých.“

K parlamentným voľbám sa nedávno vyjadril aj slovenský exprezident Andrej Kiska. „Sasku budem voliť kvôli ľuďom, ktorých poznám, o ktorých viem, že sú za nimi skutočné činy,“ povedal v jeho odkaze. Myslel tým hlavne svojich bývalých kolegov zo strany Za ľudí. Nimi sú Vladimíra Marcinková, Mária Kolíková či Vladimír Ledecký.

