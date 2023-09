Štyri dni pred voľbami obhajovali lídri najsilnejších politických strán vo veľkej debate svoje programy. Sľubovali nové nemocnice, lepšie školstvo, sociálne istoty či ekonomický rast. No potvrdila sa stará známa pravda, že reči sa hovoria a chlieb sa je. Viacerí politici totiž sami priznali, že to, čo majú v programoch, je nereálne.

V predvolebnej diskusii sa v utorok večer v TV Markíza zišli lídri hnutí a strán SaS Richard Sulík, Sme rodina Boris Kollár, Progresívne Slovensko Michal Šimečka, KDH Milan Majerský, SNS Andrej Danko, OĽaNO Igor Matovič, a Republika Milan Uhrík. Hlas-SD napokon poslal svojho podpredsedu Erika Tomáša a Smer-SSD, ktorému sa nepáči, ako o ňom informuje TV Markíza, neposlal nikoho.

Jednou z najhorúcejších tém bolo slovenské zdravotníctvo a s tým aj spojená výstavba nových nemocníc. V úvode diskusie pripomenul moderátor Michal Kovačič prísľub Igora Matoviča z predvolebnej kampane pred parlamentnými voľbami v roku 2020, ktoré jeho hnutie vyhralo, že chceli postaviť až desiatku nových štátnych nemocníc. Svoj sľub však nesplnili. Nielenže ich nepostavili, žiadnu ani stavať nezačali. Vláde Igora Matoviča sa to nepodarilo ani napriek tomu, že na to mala z Plánu obnovy takmer miliardu eur. „Stojí tu pred vami jediný človek, ktorý za posledných 30 rokov vyrokoval balík z Európskej únie 1,1 miliardy eur na výstavbu nových nemocníc. Kým sme peniaze nemali, nemohli sme do toho ísť. Za 30 rokov sa tu len búrali nemocnice a robili zbierky plesní,“ oponoval Matovič Kovačičovi.

V tohtoročnom programe má hnutie Igora Matoviča v pláne výstavbu nemocníc opäť. Tentoraz chcú postaviť tri, a to v Bratislave, Martine a Banskej Bystrici.

Tri veľké nemocnice chce postaviť aj Progresívne Slovensko (PS) na čele s Michalom Šimečkom a Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) s Milanom Majerským. PS chce nové nemocnice prioritne v Bratislave, Martine a Košiciach, s čím súhlasí aj KDH.

