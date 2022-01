Budúci policajti POZOR: Budú sa meniť podmienky vstupu do polície, AHA, čo treba spĺňať!

Do Policajného zboru by po novom mohli prijímať iba uchádzačov, ktorí nemajú iné ako slovenské štátne občianstvo. Ministerstvo vnútra (MV) SR to navrhuje v novele zákona o štátnej službe, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.