VEĽKÝ TEST pre športovcov: Poznáte tieto hviezdy ŠPORTU?

OTESTUJTE SA: Viete zaradiť tieto hviezdy k ich športom?

Foto: Archív

To, že Messi je futbalista a Chára hokejista, vieme asi všetci. Ako to je však so slovenskými ale aj svetovými športovcami, ktorých mená nám síce niečo hovoria, ale priradiť k nim športy je už možno trochu ťažšie. Tak čo, skúsite tipovať?