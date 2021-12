Youngová a ďalšie členky The Marvelettes boli v tínedžerskom veku, keď v roku 1961 nahrali skladbu Please Mr. Postman pre vydavateľstvo Motown Records. Táto pieseň sa neskôr objavila aj v repertoároch skupín The Carpenters a The Beatles.

Skupina The Marvelettes začínala s piatimi členkami, neskôr sa z nej stalo kvarteto a nakoniec trio. Preslávila sa hitmi Twistin' Postman, Playboy, Too Many Fish In The Sea, Don't Mess With Bill, The Hunter Gets Captured By The Game and My Baby Must Be A Magician. Skupina sa rozpadla okolo roku 1970.

Speváčky zo skupiny The Marvelettes v roku 1963: Z ľava Gladys Horton, Katherine Anderson, Georgeanna Tillman, a Wanda Young (vľavo dole). Zdroj: wikipedia.com/ By Motown/Tamla Records, James Kriegsmann, New York - Billboard page 13

V tomto roku Youngová nahrala album, ktorý bol jej sólovým projektom, ale bol vydaný pod názvom "The Return of the Marvelettes" a predávaný ako album skupiny The Marvelettes.

Youngová a členka skupiny The Marvelettes Gladys Hortonová naspievali v roku 1990 album "The Marvelettes: Now!" O úmrtí Youngovej informovala denník The New York Times jej dcéra Meta Ventressová, ktorá spresnila, že jej matka zomrela ešte 15. decembra v Garden City v štáte Michigan na komplikácie spojené s obštrukčnou chorobou pľúc.