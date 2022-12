"Vivienne Westwood zomrela dnes, v pokoji a obkolesená svojou rodinou v Claphame v Londýne. Svet potrebuje ľudí ako Vivienne, aby sa stal lepším," zverejnila na oficiálnej stránke návrhárky dojímavé slová jej rodina.

Jej manžel Andreas Kronthaler povedal: „Vivienne bude žiť v mojom srdci. Pracovali sme až do konca. Dala mi množstvo vecí, s ktorými môžem pokračovať.“

29th December 2022.



Vivienne Westwood died today, peacefully and surrounded by her family, in Clapham, South London.



The world needs people like Vivienne to make a change for the better. pic.twitter.com/YQwVixYUrV