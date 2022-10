Nezabudnuteľnú reláciu Od Kuka do Kuka 16 rokov každú nedeľu moderovala populárna Patrícia Jarjabková (64).

V druhej polovici 90. rokov sa však z televíznych obrazoviek vytratila a začala pracovať ako realitná maklérka. Nehnuteľnosti predáva doteraz, dokonca sa minulý rok postavila opäť pred televízne kamery - v relácii o bývaní spolu s moderátorom Vladom Voštinárom.

Pre týždenník Život vo veľkom rozhovore prehovorila, aké peklo a psychické týranie zažívala so svojim prvým, už nebohým manželom Ľubošom. Ako sama priznala, pozerať sa ako sa mení zo starostlivého otca a milujúceho manžela na trosku, bolo náročné. No pomôcť mu nedokázala, pretože on sám to nechcel.

"Často som hovorila, že vedľa seba stoja dvaja ľudia – naša ťažko postihnutá dcéra, ktorá sa ráno zobudí a začne na sebe makať, aby sa posúvala vpred, a môj manžel, ktorý sa ráno zobudí a hneď sa musí napiť alkoholu," otvorila bolestivú tému.

Na snímke je bývalá moderátorka Patrícia Jarjabková s mentálne postihnutou dcérou Miškou. Zdroj: MIROSLAV MIKLAS

"Zastav to a ja ťa budem povzbudzovať, ale keď sa nepôjdeš liečiť, skončí sa to zle,“ hovorila mu. Druhým dychom však dodáva, že on sám už vtedy vraj nemal silu s tým bojovať a tak pil ešte viac. "Bolo to ťažké aj smutné, lebo deti ho milovali, rady sa s ním smiali, milovali jeho humor, manžel bol veľmi vtipný človek. Nechcela som im zobrať ocka," zaspomínala si na ťažké časy.

Dlho vraj podľa jej slov neveril, že Patrícia podá žiadosť o rozvod. "Muži si myslia, že ženy to neurobia, že sa budú báť taký krok urobiť, zastrašujú ich, urážajú a my ženy uveríme, že sme nič, že sme neschopné a môžeme byť rady, že ich máme. Aj mňa to dostalo napriek tomu, že som bola vtedy úspešná, moderovala som, hrala divadlo, napriek tomu som mu uverila, že som nič, že sa neuživím a on ma nebude finančne podporovať," prezradila.

Nakoniec jeJ odchod trval štyri roky. Dostalo sa to totiž do bodu, kedy bolo bežné, že volali na neho aj policajtov. Ľuboš nebol veľký násilník, ubližoval im skôr psychicky. "Robil nám také absurdné veci. Michala išla spať a on chodil a zapínal nahlas televízor. Ja som ho vypla a on ho zase zapol. Alebo spala u nás kamarátka a on za nami chodil a každých päť minút klopkal a hovoril jej: „Danica, už by si mala ísť domov.“ Bolo to doslova na prášky," dodala.

Hoci to bolo extrémne náročné, skončila nakoniec s deťmi v útulku. "Tam som sa prvýkrát upokojila, sadla som si v takom uzavretom dvore na lavičku, okolo napadané farebné lístie, a ja som prvýkrát prestala plakať," zaspomínala si na pocit úľavy.

Veci sa pomaly začali zlepšovať, Patrícia si našla aj novú prácu ako asistentka poslanca Národnej rady pre sociálne veci. "Rok predtým by som určite takúto ponuku nebola zobrala. Povedala som si, že idem. A pomaly, krok za krokom som sa už naozaj od manžela oslobodzovala," priznala s tým, že ale stále trpela, keď sa stretávali na súde.

"Mala som počúvať o sebe špinu, klamstvá a urážky, to bolo náročné. Ale medzitým som si už vydýchla. Urobila som si kurz sociálnej práce zameraný na podporu žien, obetí domáceho násilia, kde som pochopila, že veľmi veľa žien prežíva veľmi podobné veci," dodala smutne.

