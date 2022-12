Rozprávka Tři oříšky pro Popelku je neprekonateľná! Áno, za úspech vďačí najmä krásnej a nežnej Libuške Šafránkovej (†68). Film však zaujal aj netradičnou zimnou atmosférou a krásnymi kostýmami Theodora Pištěka (90), ktoré sú kultúrnynm dedičstvom Českej republiky. So šatami však boli veľké problémy. Dnešní kostyméri by sa poriadne zapotili!

Za všetkým sú peniaze – a problémy s nimi boli od začiatku nakrúcania Popolušky. Nemci, ktorí s československými tvorcami, rozprávku pripravovali, chceli totiž vo veľkom šetriť. Až po proteste našich autorov sa do filmu investovalo viac, aby dostal potrebný lesk.

Pôvodný rozpočet bol 3,5 milióna československých korún, počas nakrúcania sa však zvýšil o ďalšieho pol milióna. Na tú dobu to bol veľký nadštandard a rozprávka by bola drahá aj na dnešné pomery – stála by 64,5 miliónov českých korún, teda cca 2,7 milióna eur.

„Aj keď investície siahali do kráľovských výšok, vyplatili sa a Popelka priniesla rozprávkovú tržbu. Len za prvých pár rokov zarobila takmer 8 miliónov korún,“ povedal pre CNN Prima News filmový historik Petr Bednařík.

Scenárista František Pavlíček dostal vtedy za prácu 26-tisíc korún, skladateľ Karel Svoboda 40-tisíc. Určite dostal slušný honorár aj Theodor Pištěk, ktorý vytvoril kostýmy, veď bol vo svojej brandži vždy uznávaný. Navrhoval kostýmy aj v Hollywoode, jeho dielom sú napríklad kostýmy vo Formanových filmoch Amadeus (za ne dostal Oscara), Valmont či Ľud verzus Larry Flint, aj v rozprávkach Soľ nad zlato a Rumburak.

Kostýmový výtvarník, známy spoluprácou s Milošom Formanom, ocenený Oscarom za film Amadeus. To je dnes už 90-ročný Theodor Pištěk. Zdroj: Julius Dubravay

Treba však uznať, že v rozprávke Tři oříšky pro Popelku urobil skvelú robotu. „Šaty z rozprávky sa stali oficiálnym kultúrnym dedictvom českej republiky,“ upozornil historik Bednařík.

Celkovo vyrobili pre rozprávku 80 kostýmov. Theodor Pištěk ich vytvoril za českú stranu, Günter Schmidt za nemeckú.

