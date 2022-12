Kým žila jeho mama, Vianoce trávili spolu. Odkedy však zomrela, jazdí bývalý hlásateľ a lekár gastroenterológ Miloš Bubán (61) počas sviatkov do cudziny. Niektoré zvyky však ďalej zachováva.

Miloš Bubán si nevie predstaviť Vianoce bez pokojnej a priateľskej atmosféry v celej spoločnosti. “Žiaľ, ľudia sú takí rozladení aj z politiky, že potom ten pokoj mizne… Ale treba sa spamätať a vrátiť lásku medzi nás. Ide to a je to to najhlavnejšie na svete,” mieni.

Aj keď nie je počas sviatkov na Slovensku, niektoré zvyky si zachováva. “Snažím sa dodržiavať adventný pôst, ale musím sa priznať, často zlyhávam,” priznáva so smiechom. “No a samozrejme nesmie chýbať vyzdobený vianočný stromček. Síce umelý, ale pekne vysvietený a vyzdobený,” dodáva. “A vždy hovorím, že Vianoce nie sú o hmotných darčekoch, ale o duchovných,” pripomína.

Posledné roky však trávi Vianoce v zahraničí. “Áno, od roku 2009, keď mi zomrela mama, cestujem so známymi do cudziny. Ide skôr o teplo, aby som sa dobyl, lebo slnko a teplo mám veľmi rád – radšej ako zimu a sneh,” vysvetľuje. “Aj tieto Vianoce idem do tepla s tou istou partiou ako v posledných rokoch,” prisviedča.

V zahraničí je však ťažšie dodržať typické slovenské štedrovečerné menu. Svoje o tom vie i Miloš Bubán. Na vianočnom stole potom má zvláštne kombinácie. “Známi vždy zabezpečia zo Slovenska med, oplátky, cesnak a sladkosti. Je to veľmi milé, i keď v hlavnom menu potom máme k tomu neraz krevety alebo homára, čo teda klasické slovenské vianočné menu nie je,” hovorí s úsmevom Miloš Bubán.