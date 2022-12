Kto by si ju nepamätal! Rozkošné brčkavé dievčatko tvrdí, že na zlaté prasiatko nemusí čakať do večera , že ho už vidí. A vzápätí trieli s ockom z lesa pred rozzúreným diviakom. Dnes má dievčatko, Sandra Flemrová, 23 rokov a opäť sa postavila pred kameru. Je za tým aj syn známeho politika.

Vianočná reklama s diviakom so zubami zahnutými dohora na známy nealko nápoj predurčila osud Sandry Flemrovej. Vďaka nej sa stala najznámejším dievčatkom z reklamy. Dnes už 23-ročná mladá žena pracuje ako sestrička v zubnej ambulancii v Plzni.

Známa vianočná reklama. Zdroj: archív

Reklamu nakrúcali v roku 2003 v lese pri meste Mladá Boleslav.

Otca si zahral český herec Josef Polášek (56), dnes hviezda seriálov. Diviak, ktorý sa rozbehol za otcom s dcérkou, bol síce skutočný, ale veľmi pokojný až lenivý. Bol problém ho vôbec popohnať k behu. A keďže v to čase nebol sneh, museli použiť umelý. Napriek všetkému sa však zrodila reklama, ktorú pozná hádam každý.

„Keď sa natáčala vianočná reklama na Kofolu, mala som iba tri roky a veľa si teda z toho natáčania nepamätám. Mám pred očami len momenty z guľovačky, ktorú sme hrali so štábom, aby ma zabavili. Ale aj tak sa reklama so zlatým prasiatkom zapísala do môjho života,“ zverila sa Sandra Flemrová.

Z maličkej Sandry reklama urobila hviezdu. Bola ešte na niekoľkých kastingoch, snívala aj o herectve, ale to jej nevyšlo. Po takmer 20 rokoch sa však znova objavuje v reklame. A pre koho iného by si mohla zahrať, ak nie pre nápoj, ktorý propagovala už ako dieťa!

