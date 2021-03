Česká youtuberka Týnuš Třešničková tvorila v uplynulých mesiacoch pár s českým podnikateľom Ladislavom Bisenianom (43), ktorý bol od nej starší takmer o 20 rokov. Napriek vekovému rozdielu sa istý čas zdalo, že česká kráska našla po nehode v Turecku znova svoje šťastie. To sa však v uplynulých dňoch rozplynulo a pár sa rozišiel.

Zdroj: instagram

Týnuš sa k rozchodu a jeho dôvodom nechcela verejne vyjadrovať ani svoj rozchod rozmazávať v médiách. Podnikateľ Ladislav, ktorého mužské ego pravdepodobne rozchod poriadne zasiahol, však nenechal nič na náhodu a svojej expartnerke na sociálnej sieti poriadne naložil. Začal ju verejne napádať a obvinil ju z nevery.

„Síce sme tvorili pekný pár a mali sa radi, ale radšej si želám, aby som Týnuš nikdy v živote nestretol. Tri mesiace som jej robil fotografa a vymýšľal program, aby jej neklesali sledujúci na sociálnej sieti, (tak, ak má nejakú súdnosť, nech si tie fotky zmaže, všetky sú odo mňa), pomohol som jej prečkať ťažké chvíle, a to ani nehovorím, že to stálo. Tento človek má rád len sám seba a veľmi všetko prepočítava na peniaze, myslel som, že ju troška napravím (ona vlastne nenávidí ľudí). Vôbec neviem, na čo sa pred vami hrá, a to, že si všetko platí sama? Obzvlášť zlý človek (možno je to pre tú nehodu). Ten človek ma podviedol hneď pri prvej príležitosti! Neviem teda, s kým ma hneď v nedeľu podviedla, ale ten človek musel byť taký zúfalec, keď my dvaja s Týnuš sme to nemali ani poriadne vyriešené," vylial si podnikateľ svoje ranené srdce na sociálnej sieti.

Zdroj: Instagram

Jeho drsné slová nenechali nakoniec chladnou ani samotnú Týnuš, ktorá mu útok vrátila aj s úrokmi. „Je to dobrý človek, ale to, čo teraz predvádza, ma len utvrdilo v tom, že som urobila správne. Bohužiaľ, necítila som sa šťastná, skúšali sme to stále dať dohromady, ale srdcu nerozkážeš, " vysvetlila fanúšikom na sociálnej sieti Instagram. „Chcel vzťah stále udržovať, aj keď z mojej strany tam už nič nebolo. Vysťahovala som ho zo svojho bytu a povedala, že už sa s ním nechcem vidieť. Potom začal robiť toto divadlo," povedala blogerka webu Super.cz. Ako sa tak zdá, pre ukončenie vzťahu sa rozhodla Týnuš, ktorá už k svojmu partnerovi nič necítila. Podnikateľa však rozchod ranil natoľko, že sa nehanbil na svoju expartnerku verejne zaútočiť.

