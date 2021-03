Herca Fernanda Carilla si slovenskí diváci pamätajú ako fešáka z mexickej telenovely Rosalinda (1999). Hlavnú predstaviteľku stvárnila krásna a temperamentná herečka a speváčka Thalía (49), ktorá na rozdiel od Fernanda akoby vynašla liek na mladosť. Od poslednej epizódy už uplynulo viac ako 20 rokov a v ich životoch sa toho zmenilo až-až. Herec Fernando Carillo sa stal dvojnásobnym ocom, pričom druhé dieťatko sa mu narodilo len pred týždňom.

Fotografiou a videami druhorodeného syna, ktorému dali meno Milo, okamžite zaplavil sociálnu sieť Instagram. Synčeka Mila mu porodila mladšia manželka Maria Gabriele Rodriguezová, s ktorou sa zosobášil koncom minulého roku.

Svalnáč aj v 55-ke

Z tmavovlasého Josého, ktorý si získal srdce a lásku chudobnej kvetinárky, je dnes šedivý pán s potetovaným, no za to s vypracovaným telom, ktorého by na fotografiách spoznali len skalnatí fanúšikovia. Podľa fotografií, ktorými sa tak rád chváli na sociálnej sieti je vidieť, že žije pohodový a usporiadaný život. Venezuelský herec, model a spevák sa po 50-ke údajne usadil na Filipínach, niektoré zdroje však hovoria, že sa so svojou partnerkou a synom nachádza v Mexiku.

