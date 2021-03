Koncom týždňa otriasla Hollywoodom správa o rozchode speváčky a herečky Jennifer Lopez (51) so snúbencom Alexom Rodriguezom (45), ktorého príčinou mala byť nevera jej partnera. Na pohľad idylický vzťah a ich nehynúca láska, ktorou sa prezentovali na sociálnych sieťach, zjavne neboli také rozprávkové, ako sa zdalo.

Už v piatok podvečer zaplavili titulky zahraničných médií správy o rozchode Jennifer a Alexa. Informácia sa objavila len mesiac potom, čo sa na verejnosti prevalili aférky baseballovej hviezdy s reality hviezdičkou Madison LeCroyovou. Podľa nej jej mal zasnúbený Alex Rodriguez posielať erotické správy.

Zdroj: Instagram

V nedeľu priliala vodu do ohňa aj Playboy modelka Zoe Gregory, ktorá pre britský The Sun uviedla, že jej Rodriguez tiež posielal eroticky ladené správy aj fotografie. „J-Lo je úžasná a toto si nezaslúži. Keď sa chystal vziať si ju, požiadal ma o sexuálne videá, požadoval spojenie a požiadal ma, aby som sa dohodla aj s ostatnými dievčatami," uviedla sexi modelka. Spor medzi snúbencami potvrdil aj blízky priateľ páru: „Jenn a Alex sa hádali o správach, ktoré posielal ostatným ženám. Počas ich prípravy na svadbu nastalo napätie, keď Alex nechcel podpísať papiere potom, čo Jennifer trvala na tom, aby jej právnici zahrnuli do predmanželskej zmluvy klauzulu o podvádzaní," uviedol pre britský denník.

Celá situácia sa vyhrotila tento týždeň v Dominikánskej republike, kde Jennifer nakrúca svoj nový film Shotgun Wedding. Po tom, čo sa v piatok objavili informácie o zrušení zasnúbenia, pár zverejnil spoločné vyhlásenie pre web celebrít TMZ so slovami: „Všetky správy sú nepresné.“ Oficiálne tak rozchod nepotvrdili, no priznali, že v ich vzťahu sa objavili vážne problémy, na ktorých podľa ich slov pracujú.

Jennifer Lopez a Alexa Rodrigueza spojila pred rokmi milá náhoda. Teraz je ich vzťah v troskách. Zdroj: Instagram

Jej priatelia veria, že ich vzťah je odsúdený na zánik. Zdroj z okolia 51-ročnej speváčky uviedol: „Jennifer má pocit, že Alexovi jednoducho nemôže dôverovať a už sa viac nechce hanbiť. Tieto posledné správy o nevere sú poslednou kvapkou. Každý vie, že sa môže mať lepšie, a toto si nezaslúži. Zdá sa, že Jennifer si vždy vyberá tých zlých a priatelia skutočne dúfajú, že si konečne môže nájsť niekoho, kto si ju váži a zostáva verný. Celý svoj život strávila budovaním úspešnej kariéry a reputácie silnej ženy a predstava, že muž, ktorého miluje, je to všetko môže vziať kvôli svojej túžbe neustále flirtovať a podvádzať, je bolestivá," uviedol jej blízky priateľ pre britský The Sun.

