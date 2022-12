Speváčke Céline Dion diagnostikovali syndróm stuhnutej osoby (SPS), ktorý spôsobuje nekontrolovateľné napínanie jej svalov. Tento stav v konečnom dôsledku vyrába z chorých „ľudské sochy“, pretože postupne uzatvára telo do strnulých pozícií, takže ľudia nemôžu chodiť ani rozprávať. Vzácne neurologické ochorenie pritom podľa slov speváčky postihuje len jedného človeka z milióna.

Céline Dion sa vyrovnáva so zákernou chorobou. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CTCqIsvLzf7/

Päťdesiatštyriročná speváčka o svojej chorobe prehovorila v uplakanom videu na Instagrame, v ktorom odhalila, že ju diagnóza prinútila zrušiť európske turné. „Ahojte, všetci, prepáčte, že mi trvalo tak dlho, kým som vás oslovila. Všetci mi veľmi chýbate a nemôžem sa dočkať, kedy budem na pódiu a porozprávam sa s vami osobne. Ako viete, vždy som bola otvorená kniha a predtým som nebola pripravená nič povedať, ale teraz som pripravená," začala svoje rozprávanie.



Céline Dion už dlhší čas desila fanúšikov svojou extrémne štíhlou postavou. Zdroj: Profimedia

"Dlho som bojovala so zdravotnými problémami a bolo pre mňa naozaj ťažké čeliť výzvam a hovoriť o všetkom, čím som si prechádzala. Nedávno mi bola diagnostikovaná veľmi zriedkavá neurologická porucha nazývaná syndróm stuhnutej osoby, ktorá postihuje 1 z milióna ľudí. Zatiaľ čo sa stále učíme o tomto zriedkavom stave, teraz vieme, že to je to, čo spôsobilo všetky kŕče, ktoré som mala," zdôverila sa Céline fanúšikom.



Céline podrobne opísala vplyv, ktorý na ňu tento stav má, a pokračovala: „Bohužiaľ, tieto kŕče ovplyvňujú každý aspekt môjho každodenného života, niekedy spôsobujú ťažkosti pri chôdzi a nedovoľujú mi používať hlasivky na spievanie tak, ako som zvyknutá. Bolí ma, keď vám dnes musím povedať, že to znamená, že nebudem pripravená vo februári reštartovať svoje turné po Európe," dodala uplakaná speváčka, ktorej sa smutné slová drali z hrdla len veľmi ťažko.



Zároveň však dodala, že sa o ňu stará skvelý tím lekárov, s ktorým každý deň pracuje na zlepšení svojho zdravotného stavu. Bohužiaľ, na neurologickú poruchu, ktorú speváčke diagnostikovali, neexistuje liek. Dostupná liečba, ktorá zmierňuje stav ochorenia, však zahŕňa lieky proti úzkosti, svalové relaxanciá, antikonvulzíva a lieky proti bolesti, ktoré zmierňujú symptómy.