ZÁHADNÁ SMRŤ Grace Kelly či nešťastné manželstvo Alberta a Charlene: Je rod Grimaldi prekliaty?

Nešťastie v láske ich prenasleduje celé roky! To, že princ Albert má v krajine akúsi nálepku monackého plejboja a záletníka, je všeobecne známe. Rovnako ako on, aj jeho dve sestry, princezná Caroline a princezná Stephanie, majú za sebou sériu nevydarených románikov. Je to všetko iba náhoda, alebo je celý rod Grimaldi skutočne prekliaty?