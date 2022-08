Malá kráľovná krásy JonBenét Ramsey by v týchto dňoch oslávila už svoje 32. narodeniny, ak by v roku 1996 nezomrela rukou brutálneho vraha. Prípad z 90. rokov otriasol vtedy nielen celou Amerikou, ale aj celým svetom, keď jej pozostatky našli v suteréne jej domu. Vražda malej kráľovnej krásy, ktorá mala v čase smrti len šesť rokov, máta dodnes.

Krásnu Ramsey († 6) objavil jej otec zaškrtenú v rodinnom dome v roku 1996 v suteréne. Zavraždené telo dievčatka bolo zabalené v deke a okolo krku malo uviazaný biely nylonový motúz. V ústach malo veľký kus látky a ruky zviazané za chrbtom.

JonBenet Ramsey

Blonďavé dievčatko, ktoré žiarilo na súťažiach krásy, zomrelo 26. decembra 1996. „Bolo oteckovo dievčatko. Bolo naozaj hrdé, že je pomenované po mne,“ povedal o svojej dcére JonBenét Ramseyovej jej otec John Bennet Ramsey, ktorý stále nevie, čo sa jeho dcére stalo, uviedol, že bola veľmi múdra, spoločenská, energická a extrovertná. Túžila uspieť v Hollywoode. Rada tancovala a vystupovala pred ľuďmi.

John Bennet Ramsey na polícii stále nalieha, aby využila moderné metódy na vyriešenie prípadu. Ponúkli sa dokonca nezávislé výskumné tímy, že s prípadom pomôžu a použijú moderné technológie na vypátranie vinníka. Avšak, ako uvádza televízia FoxNews , aby sa nezávislé tímy mohli ujať prípadu, muselo by policajné oddelenie v Boulderi odovzdať všetky dôkazy, s ktorými pracujú. Výskumné tímy by vraj boli schopné vytvoriť úplnejší profil DNA podozrivého a porovnali by ho s miliónmi profilov DNA nahraných vo verejných databázach.

Do prípadu sa angažuje aj Cindy Smit-Marrová, dcéra detektíva Lou Smita, ktorý na prípade pracoval a prišiel ako prvý s teóriou, že za smrťou dievčaťa stojí niekto cudzí a rodina s tým nemá nič spoločné. Práve Smit-Marrová má za sebou dvanásť dobrovoľných vyšetrovateľov, ktorí navrhujú, aby policajti otestovali spodnú bielizeň či nohavice na DNA. „Ramseyovi to neurobili a tento prípad možno vyriešiť pomocou DNA, ktoré vrah zanechal na mieste činu,“ uviedla pre Daily Mail.

Zabil ju pedofil?

Z jej vraždy podozrievali vyšetrovatelia aj samotnú rodinu. V roku 2016 dokument odvysielaný stanicou CBC naznačuje, že vrahom môže byť nakoniec aj jej brat Burke Ramsey. V roku 2019 chcel Burke za poškodenie svojho mena vysúdiť odškodné vo výške 750 miliónov dolárov. Vyšetrovatelia pritom z podozrenia očistili rodinu už v roku 2008.

K jej vražde sa nakoniec v roku 2019 priznal odsúdený pedofil Gary Olivia, ktorý si odpykáva 10-ročný trest vo väzení za prechovávanie pornografických obrázkov zavraždeného dievčatka. V listoch, ktoré si písal so svojím bývalým spolužiakom Vailom z vysokej školy, napísal, že krásnu Ramsey v skutočnosti zavraždiť nechcel a jej smrť opisoval ako nehodu. Pre nedostatok dôkazov sa však jeho tvrdenia nepotvrdili. Už v roku 2006 sa totiž k jej vražde falošne priznal učiteľ, ani jeho však dôkazy z vraždy neusvedčili. Je tak otázkou, či nové metódy vyšetrovania konečne uzavrú prípad malej kráľovnej krásy.

