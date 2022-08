Neznáma žena rozprúdila online debatu na sociálnej sieti TikTok po tom, čo na videu ukázala, ako si v rodinnom aquaparku plnom detí užíva v tangách. Video má viac ako 4 milióny zhliadnutí.

Identita ženy nie je známa, takisto na zázname nie je vidno jej tvár a na sebe má oblečený plavky z látky dosť podobnej odtieňu jej pleti.

Podľa správ neidentifikovanú ženu natočila iná návštevníčka parku. Bez uvedenia väčších podrobností používateľka sociálnej siete klip zverejnila a napísala: "Je toto vhodné pre rodinný vodný park alebo nie?" Pod videom dodala: "Nemyslím si, že je to vhodné, všade okolo nej sú deti, ale vyzerá skvele."

Podľa správ neidentifikovanú ženu natočil iný návštevník parku Zdroj: Tiktok/@kstram83

Ľudia sa rýchlo podelili o svoje myšlienky v komentároch, pričom jeden z nich povedal: "To je už príliš. Takéto veci nosím, ale z úcty k ostatným by som ich tam nenosil/a." Druhý napísal: "Nie. Len si oblečte normálne plavky, ak sú okolo deti a rodiny." Našli sa však aj ďalší, ktorí sa ženy zastali.

Neznáma žena rozprúdila online debatu na sociálnej sieti TikTok po tom, čo na videu ukázala, ako si v rodinnom aquaparku plnom detí užíva v tangách Zdroj: TikTok/@kstram83

Jedna osoba napísala: "Je rok 2022. Jej rozhodnutie. Jej voľba." Ďalšia osoba uviedla: "Ani by som si to nevšimla, keby ma na to neupozornili. V Španielsku sa tak oblieka každý." Ďalší užívateľ dodal: "Deti si s tým nerobia starosti. Len sa zabávajú vo vode. Úprimne, telá nie sú vo svojej podstate sexuálne, ide len o to, ako sa na to pozeráte."