Irina a Bradley boli len prednedávnom načapaní v intímnom objatí na spoločnej romantickej plavbe v Taliansku, na ktorej ich sprevádzala aj dcérka Lea. Napriek tomu, že modelka má nového priateľa, objatia svojho ex si náramne užívala.

Ani súčasný partner Tom Brady, ani modelkin bývalý však nie sú žiadni násilníci a modriny jej nespôsobil ani jeden z nich. Na svedomí ich má londýnska módna návrhárka Mowalola Ogunlesiová (28), ktorá modelkám na predvádzacom móle navrhla taký mejkap, ktorý pôsobil, ako by ich niekto zmlátil.

Kontroverzný "look" modeliek vyvolal na londýnskom týždni módy pohoršenie a mnohí tvrdia, že čo je veľa, to je moc a zobrazovanie násilia na ženách s kreativitou nemá nič spoločné.

„Utekáme pred bolesťou, ale pritom bolesť potrebujeme, aby sme prežili,“ objasnila návrhárka svoju inšpiráciu na sociálnej sieti X, bývalom Twitteri.

We run from pain but we need pain to survive



#CrashSS23 pic.twitter.com/08FsPIc2xv