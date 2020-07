O Brada Pitta sa spustila hotová bitka! Získať späť by ho nechcela iba Angelina, s ktorou má 6 detí, ale aj jeho bývalka a hviezda zo seriálu Priatelia Jennifer Aniston. Karty v tomto Bermudskom trojuholníku zamiešala aj herečka Alia Shawkat, u ktorej údajne Pitt počas koronakrízy prespával.Medzi Pittom a Aniston to zas poriadne iskrilo na odovzdávaní Oscarov, no ako sa zdá, karta sa konečne obrátila aj v prospech Angeliny.

Ako informuje britský denník Dailymail, Brad Pitt s Angelinou momentálne navštevujú rodinnú poradňu. Rovnako sa hollywoodsky herec objavuje čoraz častejšie po jej boku, keďže v Los Angeles bývajú iba niekoľko ulíc od seba. Paparazzi ho načapali už druhýkrát na jeho motorke, ako odchádza z domu Angeliny. "Trvalo im veľmi dlho, než začali vo vzťahu napredovať. Konečne ich vzťah napreduje správnym smerom," cituje denník zdroj z ich blízkeho okolia.

Viac na Pluska.sk: