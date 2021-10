VEĽKÁ PREMENA štrbavej Connie z britského talentu: Je z nej 20-ročná krásavica s telom BOHYNE! ×

Mala iba 6 rokov, keď sa prvýkrát postavila pred najprísnejšieho porotcu Simona Cowella v britskom talente. Keď začala spievať vlastnú verziu pesničky Over The Rainbow, všetkým porotcom padla sánka a bez váhania postúpila do ďalšieho kola. Z malého štrbavého dievčatka sa tak počas sekundy stala celebrita, ktorú si pamätá celý svet!