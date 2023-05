Predstaviteľ legendárneho archeológa Indiana Jonesa už nepatrí práve k najmladším. O to vzácnejšia bola účasť 80-ročného Harrisona Forda na premiére nového filmu Indiana Jones na filmovom festivale v Cannes, kde ho na červenom koberci sprevádzala jeho manželka Calista Flockhart. Veľký návrat hviezdy sa však nezaobišiel bez škandálu. Organizátori totiž na premiére filmu The Dial Of Destiny domotali zasadací poriadok a tak manželia, ktorí sa na verejnosti objavujú spoločne len zriedka, museli sedieť oddelene. Calista tak počas premiéry namiesto po boku manžela sedela za ním.

Na snímke sprava americký herec Harrison Ford (Indiana Jones) a jeho manželka Calista Flockhartová. Zdroj: Joel C Ryan

Premiéra sa ukázala najžiadanejší film na tohtoročnom festivale v Cannes, na ktorom sa zúčastnilo aj množstvo očarujúcich krások vrátane Karlie Kloss a Gemmy Chan či Harrisonovej filmovej kolegyne Phoebe Waller-Bridge.

Zdroj: Gareth Cattermole

Zatiaľ čo návrat Harrisona Forda ako Indiana Jonesa ukradol šou, červený koberec na filmovom festivale v Cannes bol tiež svedkom niekoľkých módnych katastrof. Od skromných priesvitných rób až po sporný výber šiat. Niektoré krásky sa tak hneď zaradili na listinu najhoršie oblečených dám.

Zoznam najhoršie oblečených dám viedla Francúzska herečka Frederique Bel v priehľadnej róbe bez rukávov, ktorá obsahovala zlato-strieborné flitrované trojuholníky, ktoré sotva zakrývali jej intímne partie. Ďalším výnimočným módnym prepadákom bola francúzska speváčka Yseult Onguenet, ktorá šokovala svojimi výraznými červenými maxi šatami ozdobenými 3D ružami. To najhoršie z červeného koberca nájdete v galérii článku TU!

